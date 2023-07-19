Рекомендации экспертов по обрезке кустов ежевики

Обрезка кустов ежевики - регулярная процедура, так как культура обладает способностью быстро загущаться.
Первая обрезка осуществляется сразу же после посадки. Срезать ежевику нужно до 30 см над уровнем земли, ликвидируя безжизненные побеги.
В весенний период секатором обрезают верхушки, вымерзшие зимой. Удалять их нужно до ближайшей здоровой почки.
Весной необходимо оставить в центре куста не более 10 однолетних веток, укоротив их до 1,5 м. Боковые побеги обрезают до 3 почек.
В начале лета опытные садоводы-огородники рекомендуют удалять верхушки на 5 см, боковые стебли, не достигшие 70 см, укорачивая их на 25 см. Старые ветви срезают полностью.
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