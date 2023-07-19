Время сбора урожая чеснока: как собрать овощи в срок

Самым простым способом определения того, что пришла пора собирать чеснок, является оставление нескольких растений со стрелками для ориентирования на них.
В случае, если стрелка распрямится и верхний слой на ней лопнет - значит время пришло.
Имеются и другие знаки, сигнализирующие о том, что овощи пора собирать.
Озимый чеснок убирают, как только 3 его нижних листочка высохнут. Ориентиром также являются шейка чеснока, которая должна быть мягкой и пустой, и корни, отмирающие в этот период.
Созревание ярового чеснока определяется по мягкости шейки.
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