Время сбора урожая чеснока: как собрать овощи в срок

Самым простым способом определения того, что пришла пора собирать чеснок, является оставление нескольких растений со стрелками для ориентирования на них.

В случае, если стрелка распрямится и верхний слой на ней лопнет - значит время пришло.

Имеются и другие знаки, сигнализирующие о том, что овощи пора собирать.

Озимый чеснок убирают, как только 3 его нижних листочка высохнут. Ориентиром также являются шейка чеснока, которая должна быть мягкой и пустой, и корни, отмирающие в этот период.

Созревание ярового чеснока определяется по мягкости шейки.