Удобрение для получения крепких и сочных головок лука

Для получения щедрого урожая лука отличного качества стоит обратить внимание на 2 состава.

Овощ уважает золу, которую вносят на грядки перед посадкой во избежание кислого грунта.

В процессе роста культуры данный порошок также применяется. В 1 л воды растворяется полстакана продукта горения. Настаиваться средство должно в течение 2 часов.

Далее концентрат разбавляют с 9 л чистой воды и поливают полученным составом лук.

Есть еще одно питание для растения, стоящее внимания. Речь пойдет о яичной скорлупе в сочетании с яблочным уксусом.

Скорлупу высушивают на солнце, после того, как промыли водой. Далее ее измельчают и отправляют в банку, залив яблочным уксусом.

Такой раствор настаивают 21 день. Далее 2 ст. л. добавляют в пульверизатор с водой (на 1 л жидкости) и обрабатывают лук.