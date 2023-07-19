Война между родными покойной Жанны Фриске и Шепелевым набирает обороты

Родители Жанны Фриске не видели единственного сына покойной дочери много лет и готовы простить ради встречи с ним все обиды бывшему зятю, но тот не идет на мировую.

Даже крестной матери Платона Ольге Орловой Дмитрий Шепелев не разрешает навещать мальчика.

Отец покойной певицы Дмитрий Борисович убежден, что войне между ними не суждено закончиться ведь ведущий не успокоится, пока не промотает все наследство Жанны.

Фриске завещала все свое имущество наследнику, а Шепелев распоряжается благами как законный представитель Платона до его совершеннолетия.

Заботливый дедушка утверждает, что ему удалось забрать наличные в количестве 240 000 евро, доставшиеся сыну в наследство от матери, которые Владимир Борисович намерен сохранить до 18-летия внука.