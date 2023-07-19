Основные причины того, почему кабачки плохо плодоносят

Грамотный полив - обязательный этап при уходе за кабачками.

Эти овощи теплолюбивы, по этой причине при температуре воздуха ниже 15 гр. их нужно накрывать. Не подойдет им и постоянный солнцепек.

Плохое плодоношение может стать также результатом недостатка необходимых микроэлементов.

Монофосфат калия - самое "вкусное" питание для растения.

Что касается грунта, то кабачки не переносят кислый. Еще до посадки овоща нужно измерить уровень кислотности и в случае необходимости воспользоваться древесной золой.