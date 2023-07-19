Основные причины того, почему кабачки плохо плодоносят

Грамотный полив - обязательный этап при уходе за кабачками.
Эти овощи теплолюбивы, по этой причине при температуре воздуха ниже 15 гр. их нужно накрывать. Не подойдет им и постоянный солнцепек.
Плохое плодоношение может стать также результатом недостатка необходимых микроэлементов.
Монофосфат калия - самое "вкусное" питание для растения.
Что касается грунта, то кабачки не переносят кислый. Еще до посадки овоща нужно измерить уровень кислотности и в случае необходимости воспользоваться древесной золой.
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