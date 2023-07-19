Банановую кожуру выбрасывать не стоит, ведь это отличное питание для многих дачных культур

Кожуру фруктов мелко нарезают и отправляют в емкость, позднее залив водой.

Далее состав настаивают до появления пузырьков, свидетельствующих, что удобрение готово к применению.

Таким настоем поливают огородные и дачные культуры, а также комнатные растения.

В банановой кожуре содержится калий, фосфор, магний, польза которых незаменима для многих овощей, фруктов, цветов.

Азота в такой подкормке практически нет.