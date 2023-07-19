Рене Зеллвегер помолвлена и скоро сыграет свадьбу со своим возлюбленным Антом Энстидом

О том, что Рене Зеллвегер выходит замуж информирует известное издание "The Sun".

Мужем голливудской актрисы станет ее парень, ведущий ТВ Ант Энстид. Избранник знаменитости младше ее на 10 лет.

Помолвка уже состоялась. Жених и невеста намерены отпраздновать событие в семейном кругу.

Окружение пары утверждает, что их отношения очень крепкие. Рене и Ант души не чают друг в друге и с нетерпением ждут, когда распишутся.

Встречаются возлюбленные с 2021 года.