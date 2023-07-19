Самое эффективное средство в борьбе с колорадским жуком

У продвинутых дачников имеется в запасе одно натуральное средство, от которого не поздоровится колорадским жукам.

В большом ведре воды разводят порошок горчицы и уксус (9%), 100 мл которого достаточно на 10 л чистой жидкости.

Перемешав все составляющие, можно приступать к обработке картофеля и других растений.

Состав помещают в распылитель и опрыскивают дачные культуры.

Данный раствор не нанесет вреда овощам и здоровью человека, а эффективность его сравнима с химическими препаратами.