Самое эффективное средство в борьбе с колорадским жуком

У продвинутых дачников имеется в запасе одно натуральное средство, от которого не поздоровится колорадским жукам.
В большом ведре воды разводят порошок горчицы и уксус (9%), 100 мл которого достаточно на 10 л чистой жидкости.
Перемешав все составляющие, можно приступать к обработке картофеля и других растений.
Состав помещают в распылитель и опрыскивают дачные культуры.
Данный раствор не нанесет вреда овощам и здоровью человека, а эффективность его сравнима с химическими препаратами.
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