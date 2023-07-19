Стимуляторы роста помидоров, о которых многие не знают

Изначально нужно удалить ненужные листья на растениях.

Обрезку стоит проводить сразу, как овощи на нижней первой кисти начинают белеть. Это значит что плоды созревают, а листья выполнили свою функцию и их пора ликвидировать.

Процедуру прищипывания верхушки куста томата также никто не отменял. Данное действие останавливает куст в росте, перенаправляя все силы на созревание урожая.

Также стимулирование роста плодов осуществляется посредством прокалывания овощей у основания. Для этих целей можно применять спичку.

Важно осознавать, что в подобном случае урожай долго храниться не будет. По этой причине данный способ целесообразен при подаче овощей тут же к столу.

Некоторые эксперты в дачном вопросе заворачивают томаты в прозрачный пакет, создавая таким образом микроклимат, способствующий стремительному созреванию плодов. Срывать овощи с куста при этом не нужно.