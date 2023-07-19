Экс-возлюбленному Волочковой продлили содержание под стражей за то, что тот искалечил жену

Бассманный суд российской столицы постановил продлить Сергею Кузнецову арест до 14 августа.

В конце весны текущего года бывший парень Анастасии Волочковой избил свою 28-летнюю жену до беспамятства, после сам вызвал скорую и не отходил от супруги в течение 2 суток в больнице.

Кузнецов пошел на сотрудничество со следствием. Причина конфликта семейной четы так и не раскрыта.

Подсудимому грозит до 8 лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".