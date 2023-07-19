Растение, которое дачники садят после сбора картофеля, создавая условия для богатого урожая любимых овощей и в следующем году

Подойдут чечевица, горох, фасоль, которые идеальны к посеву в конце лета-начале осени.

Грунт благодаря этим культурам становится плодородным, рыхлым, мягким, с высоким содержанием азота.

Подойдут и другие сидераты такие, как горчица и фацелия, а можно и то, и другое сразу.

Их скашивают до цветения либо оставляют до весны. Второй вариант поможет спасти почву от эрозии и защитить ее от глубокого промерзания.

Также можно высадить рапс, но он не переносит излишне увлажненный грунт.

Данный сидерат высадить после картофеля следует в середине сентября. Растение рыхлит грунт своей развитой корневой системой и защищает землю от эрозии.