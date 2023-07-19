Меган Маркл и принц Гарри разъехались по разным домам

В Сети появились сведения, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не вместе. Знаменитости уже не живут под одной крышей.

Поженились возлюбленные в 2018 году. В мае 2019 года у пары родился сын Арчи, а в июне 2021 - дочь Лилибет.

Тот факт, что пару никак не могут принять родственники принца Гарри, попортил возлюбленным массу крови.

Приближенные к чете люди утверждают, что из-за постоянных ссор с королевскими родичами жизнь их превратилась в ад.

Не все верят в правдивость расставания Меган и Гарри, считая, что они сами "вкинули эту утку", чтобы о них не забывали.