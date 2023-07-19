Эти растения нельзя сажать с малиной, так как урожая ягоды не будет

Ни при каких условиях рядом с малиной не должны расти хвойные породы деревьев.

Эти культуры не только оставят куст ягоды без воды, но и являются переносчиками такого опасного заболевания, как ржавчина.

Клубника и малина - еще одна парочка, которой не нужно быть вместе. Эти растения поражают одни и те же вредные насекомые, а в случае отсутствия мер по борьбе с паразитом ягод не будет ни на малине, ни на клубнике.

Что касается облепихи, жасмина и винограда рядом с кустарником, то они плохо влияют на вкус ягоды.