Эти растения нельзя сажать с малиной, так как урожая ягоды не будет

Ни при каких условиях рядом с малиной не должны расти хвойные породы деревьев.
Эти культуры не только оставят куст ягоды без воды, но и являются переносчиками такого опасного заболевания, как ржавчина.
Клубника и малина - еще одна парочка, которой не нужно быть вместе. Эти растения поражают одни и те же вредные насекомые, а в случае отсутствия мер по борьбе с паразитом ягод не будет ни на малине, ни на клубнике.
Что касается облепихи, жасмина и винограда рядом с кустарником, то они плохо влияют на вкус ягоды.
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