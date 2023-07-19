Правила посадки свеклы для щедрого урожая овощей высокого качества

Дело в том, что запасы питательных веществ в грунте расходуются, а вредителей и недугов в нем набирается с лихвой.

Дачники со стажем утверждают, что пересадить свеклу в другое место - не панацея. Очень важно знать, кто предшественник овоща на грядке.

Также остро стоит вопрос и с соседями, которых нужно подбирать по многим характеристикам.

Рядом со свеклой должны расти культуры, которые не будут конкурировать с ней за влагу и питательные вещества, а также не иметь общих вредителей.