Аспирин - лучшее средство для повышения урожайности огурцов и помидоров

Использовать аспирин на даче очень просто. Понадобится несколько таблеток препарата, которые измельчают до порошкообразного состояния и растворяют в небольшом количестве воды.

После полного растворения лекарства в состав добавляют 1 л воды. Этим раствором нужно поливать огурцы и помидоры.

Такое питание не должно вноситься более 1 раза в 30 дней, но будет способствовать увеличению урожайности любимых овощей.

Эксперты уверяют, что такое средство также помогает культурам избежать стресса от постоянными перемен погоды.