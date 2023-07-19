Аспирин - лучшее средство для повышения урожайности огурцов и помидоров

Использовать аспирин на даче очень просто. Понадобится несколько таблеток препарата, которые измельчают до порошкообразного состояния и растворяют в небольшом количестве воды.
После полного растворения лекарства в состав добавляют 1 л воды. Этим раствором нужно поливать огурцы и помидоры.
Такое питание не должно вноситься более 1 раза в 30 дней, но будет способствовать увеличению урожайности любимых овощей.
Эксперты уверяют, что такое средство также помогает культурам избежать стресса от постоянными перемен погоды.
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