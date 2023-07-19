Лидер группы Земляне Киселев обвинил Газманова и Крутого в патриотизме за деньги

Владимир Киселев, стоявший у истоков знаменитого музыкального коллектива "Земляне", резко отозвался о своих коллегах Олеге Газманове и Игоре Крутом в рамках музыкального фестиваля "Белые ночи" в Питере.

Музыкант недоумевает, ведь патриотические песни Газманов и Крутой пишут лишь за баснословные гонорары.

По убеждению Киселева, настоящий патриот делает это от чистого сердца.

Лидер "Землян" утверждает, что ни один из них не откликнулся на его инициативу "по поводу отдания долга нашим героям СВО".