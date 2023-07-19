Способ повышения урожайности брокколи и цветной капусты

Брокколи и цветная капуста очень зависят от продолжительности светового дня. На период цветения данных культур влияет освещение и тепло от солнца.

Получается, что брокколи и цветная капуста в тени цвести скоро не будут. Растения нарастят крупную головку и только после раскроют свои бутоны.

Вторым действенным приемом для этих растений будет выращивание их вторым оборотом. Садить их нужно в конце июля на свободные грядки только не там, где росли культуры из семейства крестоцветных.

А теперь тот самый агротехнический прием: получить щедрый урожай капусты можно, надломав несколько листочков на каждом из кустике и прикрыв созревающие головки.

Таким образом создается тень, а режим проветривания не нарушится.