Беларусь отменила мониторинговый контроль на границе с Россией

По его словам, на данный момент мероприятия по мониторингу на границе с Российской Федерацией уже не проводятся.

В мае белорусская сторона организована на некоторых автодорогах на границе с Россией пропускные пункты, на которых у въезжающих в республику граждан проверяли паспорта.

Такие действия в Беларуси объяснили подготовкой к выполнению соглашения с Россией о взаимном признании виз.

При этом режим пересечения границы не изменялся, хотя режим мониторинга предусматривал возможность проведения проверок транспортных средств.