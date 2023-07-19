Дачники со стажем избавляются от слизней и улиток на капусте, используя одно эффективное средство

Раствор готовят из 5 ст. л. сухой горчицы, 1 ст. л. красного острого перца, измельченного в порошок, 2 ст. л. кальцинированной соды.
Изначально в литровую банку насыпают горчицу и заливают ее горячей водой, оставив настаиваться в течение 72 часов.
После настой переливают в ведро, добавив туда 8 л чистой воды и другие компоненты.
Такой состав используют для обработки капусты и других растений. Хватает его на месяц.
Вредители забудут дорогу на огород при применении такого средства.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__