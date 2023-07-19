Блиновской шьют еще одно уголовное дело кроме неуплаты налогов и отмывания денег

Оказывается, задержанную 27 апреля Елену Блиновскую, обвиняют не только в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

Блогерше грозит еще одно уголовное дело. Ее подозревают еще и в мошенничестве.

Если следствию удастся доказать, что все "марафоны желаний" Блиновской не более, чем обман наивных представительниц прекрасного пола, то ее могут только по этому делу закрыть на 10 лет.

19 июля, сегодня, прошло очередное заседание суда относительно участи звезды интернета. Домашний арест ей был продлен.

Самой подсудимой в зале суда не было, а ее интересы представлял адвокат.