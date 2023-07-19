Подкормка для помидоров во второй половине лета

Вторая половина лета - период для восполнения недостатка питательных веществ, укрепления завязей, наращивания массы и стимулирования процесса созревания томатов.

Не стоит мчаться в специализированные магазины, чтобы приобрести дорогостоящие препараты. Справиться можно и своими силами.

Для этих целей нужны древесная зола, борная кислота, йод.

2 л древесных остатков заливают 5 л кипятка. Состав остужают и добавляют еще 5 л жидкости.

Далее добавляют 30 капель йода и пол ч. л. борной кислоты.

Настаиваться средство должно 24 часа, после чего разводится с водой 1:10 и используется по назначению.