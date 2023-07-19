Путин: Запад откровенно наживался на зерновой сделке

19 июля Владимир Путин прокомментировал решение властей России по выходу из зерновой сделки, публично заявил, что страны коллективного Запада откровенно наживались на действии данного документа. По словам Путина, Россия готова на платной и безвозмездной основе заместить поставки украинского зерна в другие страны.

Также президент отметил, что в будущем Москва может рассмотреть возможность своего возвращения к зерновой сделке, если зарубежные лидеры начнут уважать интересы Кремля и следовать ранее достигнутым договорённостям.