23-ий сезон легендарного сериала Тайны следствия скоро выйдет в эфир телеканала Россия

Главой съемочного процесса 23-ей части "Тайн следствия" является Максим Демченко, который снял и 2 предыдущие части сериала, а также такие проекты как "Паромщица", "Доктор Рихтер. Продолжение", "Ключ от всех дверей" и прочие.

В главных ролях многосерийной картины Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Сергей Перегудов, Андрей Шарков, Александр Кононец, Екатерина Копанова, Светлана Щедрина, Наталья Ионова, Злата Ковальчук и другие.

Вот-вот в эфир канала "Россия" выйдет и продолжение легендарного детектива.