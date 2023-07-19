Дачные растения, которые отблагодарят обильным урожаем при поливе с добавление золы

Золу дачники применяют как подкормку.
Ее добавляют в лунку при посадке многих растений.
Составы на основе древесных остатков используются для полива. Вот рецепт одного из них.
На 100 гр. продукта горения понадобится 10 л воды. Состав настаивают сутки, а после осуществляют прикорневой полив из расчета пол-литра под каждое растение.
Перед такой обработкой почву поливают чистой водой. Вносят такое питание дважды в месяц.
Особую благодарность за такое "питье" дачникам "скажут" огурцы, кабачки, патиссоны.
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