Дачные растения, которые отблагодарят обильным урожаем при поливе с добавление золы

Золу дачники применяют как подкормку.

Ее добавляют в лунку при посадке многих растений.

Составы на основе древесных остатков используются для полива. Вот рецепт одного из них.

На 100 гр. продукта горения понадобится 10 л воды. Состав настаивают сутки, а после осуществляют прикорневой полив из расчета пол-литра под каждое растение.

Перед такой обработкой почву поливают чистой водой. Вносят такое питание дважды в месяц.

Особую благодарность за такое "питье" дачникам "скажут" огурцы, кабачки, патиссоны.