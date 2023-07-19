Сода и токсины: как они связаны друг с другом

Как много у неё имён…

Итак, перед нами натрий двууглекислый, или гидрокарбонат (бикарбонат) натрия. На продуктовых упаковках это вещество обычно обозначают как Е500. Многих такое настораживает и даже пугает, но ничего страшного в букве Е нет – стандартная маркировка для пищевых добавок.

Соду используют в кулинарии – главным образом, в качестве разрыхлителя для выпечки. Когда она вступает в реакцию с кислотой, выделяется углекислый газ и появляются пузырьки (из-за чего тесто и увеличивается в объёме). Также сода незаменима для чистки посуды и любых поверхностей – она отлично удаляет многие загрязнения.

И, конечно, бикарбонат натрия есть у многих в аптечке – ведь это вещество может облегчить боль при ангине, если развести его с водой и прополоскать горло. Народная медицина рекомендует содовый раствор и при воспалении дёсен. Медики подтверждают, что это работает. Например, американские исследователи из Института стоматологических исследований Доуза заявили о мощных антибактериальных свойствах соды ещё в 1996 году. По их мнению, использование средств по уходу за полостью рта с высокой концентрацией пищевой соды может привести к снижению уровня вредных бактерий в слюне и зубном налете – и даже предотвращать тем самым кариес!

Правда ли, что она исцеляет?

Соде приписывают массу и других полезных свойств. В интернете можно встретить громкие заявления о том, что она лечит самые страшные заболевания и “выводит токсины”. На чём основаны эти утверждения? Говорят, что сода якобы “ощелачивает” организм и “уменьшает кислотность” в нём (а эта мифическая кислотность якобы напрямую связана с развитием воспалений и появлением опухолей).

Но как тогда быть с тем фактом, что буквально все пищевые продукты в нашем рационе сами по себе наделены щелочными или окисляющими свойствами? Но главное даже не это: в человеческом организме и без всяких вмешательств со стороны постоянно поддерживается кислотно-щелочное равновесие, он попросту так устроен! И кстати, сода в желудке тут же превращается в воду и углекислый газ – под воздействием соляной кислоты, содержащейся в нём… Так что не способна она ни оздоравливать, ни “ощелачивать” организм. Подобные методы лечения могут только навредить здоровью.

Почему не стоит злоупотреблять содой

В СССР был такой доктор Неумывакин, который написал книжку о соде. Он увлекался альтернативной медициной и считал, если содовый раствор пить каждый день, можно избавиться даже от гипертонии и онкологии. Правда, потом выяснилось, что его статьи никогда не публиковались в медицинских журналах и в научной среде к нему всегда относились весьма скептически. А многие из тех, кто стали пить соду по его совету, отметили, что самочувствие у них только ухудшилось (и появились боли в желудке).

Канадское общество кишечных исследований опубликовало статью о том, что если употреблять соду лишь изредка и в небольших количествах, она может нейтрализовать кислотность желудка и уменьшить изжогу. Но её нельзя принимать дольше двух недель, поскольку бикарбонат влияет на всасывание многих лекарств и содержит большое количество натрия.

На сайте Национального токсикологического центра США есть информация, что в больших дозах сода может быть очень вредна именно из-за высокого содержания натрия. После приёма слишком большого количества бикарбоната часто возникают рвота и диарея, поскольку организм борется с повышенной концентрацией натрия, впитывая больше воды в пищеварительный тракт. Передозировка этим веществом может вызвать судороги, обезвоживание и почечную недостаточность. Кроме того, когда рН становится слишком щелочным, дыхание затрудняется, так как организм пытается восстановить нормальную кислотность, удерживая углекислый газ. А ещё использование слишком большого количества пищевой соды приводит к образованию газов в желудке.

В некоторых научных работах даже описываются случаи внутричерепного кровоизлияния при передозировке бикарбонатом натрия! Среди других симптомов отмечаются рвота, боли в животе, сердечная аритмия, вялость, сонливость и слабость.

Бывает ли она “плохой” и “хорошей”?

Бытует мнение, что есть сода “плохая”, которая стоит копейки и продаётся в каждом магазине, и “хорошая” – дорогая, “органическая”, очищенная. Вот она-то и полезна для здоровья! На таких упаковках, как правило, написано, что сода добыта из источника чистого минерализованного бикарбоната натрия.

Действительно, соду поначалу добывали в специальных озёрах –природных источниках бикарбоната натрия – путём выпаривания минеральной воды. Но таких мест на планете теперь мало, поэтому в XIX веке придумали несколько способов синтезировать бикарбонат в лаборатории. Так вот, искусственная сода ничем не отличается от природной! У них одинаковая химическая формула и абсолютно одинаковые свойства – способ получения тут абсолютно ни на что не влияет.

Не стоит бояться и того, что в процессе синтеза соды в ней останутся какие-то посторонние примеси. Пищевые производства строго контролируются, и примеси составят в лучшем случае миллионные доли процента. А вот в соде, получаемой из природных источников, могут оказаться не только примеси неясного происхождения, но и микроорганизмы — мы ведь не знаем, в каких условиях её добывают. Да и зачем покупать дорогой продукт за 500-800 рублей, когда можно взять дешёвую соду с точно такой же химической формулой и проверенным качеством?

Сода и спорт

Австралийские учёные опубликовали обзор экспериментов, ставивших своей целью изучить влияние бикарбоната натрия на эффективность физических упражнений. Исследования проводились экспертами Международного общества спортивного питания (ISSN). К каким же выводам пришли специалисты? Оказывается, добавки бикарбоната натрия в микродозах (от 0,2 до 0,5 граммов на килограмм веса) улучшают мышечную выносливость у некоторых боксёров и участников боёв в разных видах единоборств, а также при быстрой езде на велосипеде, беге, плавании и гребле.

Этот эффект проявляется в основном при выполнении упражнений высокой интенсивности, которые длятся от 30 секунд до 12 минут. Кроме того, бикарбонат натрия улучшает спортивные результаты при однократных и многократных тренировках как у мужчин, так и у женщин. Но! Принимать соду для таких целей рекомендуется в виде специальных спортивных добавок, желательно в кишечно-растворимых капсулах.

Очищение зубного налёта содой

Полезен бикарбонат натрия и для зубов. Зубные пасты с пищевой содой часто используют для удаления зубного налёта и улучшение здоровья дёсен. Этой теме было посвящено шестимесячное американское исследование, в котором приняли участие 319 человек. Выяснилось, что через полгода использования фторидной зубной пасты с 35% содержанием соды у участников эксперимента воспаление дёсен снизилось на 15%, а их кровоточивость уменьшилась на 46,9%, зубы же, по сравнению с начальным этапом, очистились от налёта 18,3%.

В общем, сода – вполне полезная вещь, если ею не злоупотреблять и не возлагать чрезмерные и нереалистичные надежды (например, на излечение с её помощью серьёзных заболеваний).