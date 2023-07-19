Топ-7 сушёных трав для ароматных и полезных блюд

Орегано

У орегано (она же – душица обыкновенная) тёплый, слегка горьковатый вкус с лёгкими перечными нотками. Эта пряность – неизменный ингредиент средиземноморской кухни. Особенно её любят в Италии, Турции, Испании и Греции. Но ценят эту травку не только за кулинарные качества. В составе душицы множество полезных веществ. Это и витамин Е (который часто называют витамином красоты, потому что от него зависит состояние кожи); и витамины группы В, ответственные за гормональный баланс и стрессоустойчивость. Кроме того, в орегано много кальция и железа.

Учёных из Аргентины особенно заинтересовало эфирное масло душицы, – точнее, его высокие антиоксидантные способности. Его изучением занимались и российские коллеги: они нашли в масле орегано два антиоксиданта – карвакрол и тимол. Эти органические соединения не только защищают клетки от окисления и повреждения, они еще способны бороться с вирусами. Карвакрол, например, убивает норовирус, вызывающий острую кишечную инфекцию.

Душица отличается и антибактериальными свойствами. Польское исследование в пробирке показало, что всё то же эфирное масло помогает блокировать рост кишечной и синегнойной палочек.

Розмарин

Жгуче-горьковатый розмарин растёт в тёплых краях — в Турции, Африке и Южной Европе. В розмариновом букете можно почувствовать и мяту, и лимон, и травянистые нотки. Эта пряность – богатый источник витамина С и витаминов группы В. А также – витамина А, благотворно влияющего на зрение и подстегивающего выработку коллагена. Из минералов в розмарине больше всего железа, марганца и магния, который помогает сердцу работать как часы.

Есть у розмарина и суперспособности: он отличается высокой антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Сербские учёные объясняют это полифенольными соединениями – розмариновой, карнозиновой и кофейной кислотами. Розмариновая кислота известна тем, что подавляет размножение патогенных микроорганизмов, благодаря чему эту пряность часто используют на производствах в качестве натурального консерванта: розмарин способен увеличить срок годности скоропортящихся продуктов. В Испании даже провели эксперимент с рыбными котлетами, добавив в них во время готовки экстракты розмарина, граната и оливок. В результате полуфабрикаты в холодильнике смогли пролежать гораздо дольше.

Иранские исследования обнаружили у розмарина и тонизирующие способности – подтвердив, что употребление и даже вдыхание веществ, содержащихся в нём, возвращает бодрость духа и улучшает память. Учёные из Тайланда тоже работали в этом направлении и также выяснили, что вдыхание масла розмарина стимулирует мозговую активность и поднимает настроение.

Базилик

Вкус у базилика освежающий, слегка островатый. Кстати, на его основе готовят знаменитый итальянский соус песто. Химический состав у растения насыщенный — тут и витамины К, А, В, Е, и витамин С. В традиционной китайской медицине базилик используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Действенность лечения учёные подтверждают опытами на крысах: когда животным в качестве лекарства прописали базилик, систолическое и диастолическое артериальное давление у них снизилось примерно на 20 и 15 миллиметров ртутного столба. Также у грызунов уменьшилась гипертрофия сердца и стали лучше работать почки.

У этой душистой травы есть ещё одно ценное свойство, которое заметили в Саудовской Аравии. Там мышам, пережившим стресс, экспериментаторы давали эфирное масло базилика. Результаты были неплохими: депрессия отступила, кратковременная память заметно улучшилась и даже гормональный фон стал ровнее.

Были и успешные исследования на людях: одно из них, например, выявило, что растение может помочь страдающим сахарным диабетом! Испытуемые с диабетом II типа в течение 3 месяцев принимали дважды в день по 250 миллиграммов экстракта базилика (в дополнение к лекарствам). В результате нездоровые показатели уровня сахара в крови у них приблизились к норме.

Тимьян

Тимьян, или чабрец, распространен в Северной Африке и Евразии. У него приятный остро-пряный вкус с горьковатыми нотками (чем-то напоминает тмин и анис). Он богат теми же витаминами и минералами, что и другие упомянутые нами пряные травы (а особенно много в нём витамина С и железа). Всем, у кого низкий гемоглобин, часто мучают слабость и усталость, стоит почаще вспоминать об этой специи.

Эфирное масло из листьев тимьяна хорошо зарекомендовало себя в качестве натурального средства от кашля. В немецком исследовании, например, сообщается, что комбинация листьев тимьяна и плюща облегчает основные симптомы острого бронхита. У участников эксперимента улучшения наступали уже на второй день после приема препарата.

Славится тимьян и своими антибактериальными свойствами – его добавляют в косметические средства для борьбы с воспалениями на коже. В китайском исследовании обнаружилось также, что эфирное масло тимьяна эффективно против бактерий, вызывающих угревую сыпь.

Это масло часто используется в терапевтических целях из-за содержащегося в нём карвакрола — органического соединения с острым ароматом. В итальянском исследовании на животных было обнаружено, что карвакрол влияет поведение испытуемых, поскольку повышает концентрацию серотонина и дофамина — двух гормонов, регулирующих настроение.

Майоран

Майоран по вкусу чем-то похож на орегано, но он слегка сладковатый и в нём чувствуются лёгкие цитрусовые нотки. В майоране собраны самые ценные витамины — А, С, бета-каротин, Е, витамины группы В и целая группа минералов. Больше всего в листьях душистого растения витамина К: его количество в 100 граммах продукта превышает суточную норму в несколько раз.

Турецкие учёные считают, что майоран имеет большой лечебный потенциал – в этой стране его веками используют в народной медицине как средство от головной боли и расстройства желудка. А значит, растение вполне может стать основой для создания противовоспалительных препаратов.

Эту пряность издавна применяли также при язве желудка, проблемах с пищеварением. Специалисты из Саудовской Аравии изучали её действие на крысах. Майоран значительно снижал частоту язв и восстанавливал слизистую оболочку желудка.

Шалфей

Родиной шалфея считают Италию и Юго-Восточную Европу, но культивируется он везде. У этой травы остро-пряный аромат и горький вкус с нотками мяты, лимона и эвкалипта. Итальянские повара считают, что сушёный шалфей идеально дополняет мясо, птицу, рыбу, овощи и сыр.

По химическому составу он мало отличается от других трав, но есть и особенности. Например, содержание железа в 100 граммах у него превышает суточную норму в целых 14 раз! Шалфей содержит также более 100 наименований полезных для нашего здоровья антиоксидантов. Португальские учёные пришли к выводу, что если в день выпивать по две чашки чая из шалфея, то организму будет обеспечена не только антиоксидантная защита, но и снижение «плохого» холестерина. Эта трава ещё и борется с микробами, вызывающими зубной налёт!

Эстрагон

Названий у эстрагона много — тархун, драконья трава, драконова полынь. Растёт он даже в северных районах Канады и на Аляске. Терпкий, острый и свежий запах эстрагона высоко ценится в кулинарии. С ним хороши любые соленья, маринады и соусы. С тархуном, например, делают знаменитый французский беарнский соус, тартар и некоторые виды дижонской горчицы.

Больше всего в нём витаминов B2 и В6, приличное содержание В9, С и А. По минералам лидируют кальций, железо и марганец. Учёные считают, что эстрагон может улучшить ночной сон. В корейском исследовании его экстракт оказывал на подопытных мышей седативное действие: через час после приема препарата у них снижалась двигательная активность и они сладко и надолго засыпали.