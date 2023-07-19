ТОП-10 продуктов для здоровья зубов

Молочные продукты

Канадский учёный Кен Сайтворд изучал состав молочных продуктов и их воздействие на состояние полости рта. Он выяснил, что молочные продукты содержат витамин К2, который благотворно влияет на дентинную жидкость, поставляющую в твёрдые ткани зуба питательные вещества. Больше всего такого витамина содержится в сливочном масле и сырах. Кроме того, К2 усиливает слюноотделение, что тоже полезно для зубов — ведь слюна очищает зубную эмаль от остатков пищи и не даёт размножаться микроорганизмам, плюс смягчает воздействие агрессивных веществ и слишком горячей или холодной еды.

Кстати, в идеале для крупных поставок витамина К2 в организм нам нужны молочные продукты из свежего коровьего молока — причем коровы должны питаться травой, а не только сухими кормами. Дело в том, что в продукции от животных травяного откорма содержание витамина К2 намного выше.

Ну и не забываем, что в молочных продуктах также много кальция, который укрепляет зубную ткань. Дефицит этого минерала порой приводит к потере зубов, что продемонстрировало исследование датских учёных. Они изучали питание людей, страдающих отсутствием части зубов или же с полной адентией (то есть совсем без них). Оказалось, что беззубые участники исследования с детства почему-то ели очень мало продуктов, богатых кальцием.

Какао-бобы

Какао-бобы и тёмный шоколад без сахара, как ни странно, тоже могут стать надёжной защитой от кариеса: они помогают бороться с патогенными бактериями и защищают зубы от образования налёта. Это подтверждает исследование итальянских стоматологов, которые изучали полифенольные соединения, содержащиеся в плодах какао. Выяснилось, что полифенолы — мощные природные антиоксиданты — работают как антибактериальные агенты и в полости рта. А значит, могут помешать и развитию кариеса.

Исследователи из Индии даже провели эксперимент с ополаскивателем для рта, сделанным на основе какао-бобов. В опытах принимали участие 75 студентов 18-25 лет. Учёные доказали, что такой ополаскиватель уничтожает бактерии, вызывающие кариес. И всё благодаря полифенолам: катехину и эпикатехину, а также жирным кислотам (олеиновой и линолевой), которыми богаты бобы какао. Важно также, что ополаскиватель был нейтрален к полезным бактериям в полости рта.

Жирная рыба

Жирная рыба богата витамином D, который, как выяснилось, тоже защищает зубы от кариеса. Этому было посвящено целое исследование 2013 года, в котором приняли участие 2827 человек. У испытуемых, принимавших витамин D3, зубы стали крепче.

Рыба богата еще и омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья дёсен. Больше всего омега-3 в морской форели, скумбрии, лососе и тунце. Американские эксперты выяснили, что такие продукты не дают развиваться пародонтиту (воспалению дёсен).

Зелёные листовые овощи

Современная наука утверждает, что дисбаланс микробиоты в ротовой полости приводит к кариесу, пародонтозу, стоматиту и молочнице. Проще говоря, вредные бактерии побеждают полезные — и получите неприятные последствия! Как же этого избежать? Темой борьбы с коварными микробами увлеклись испанские учёные. Они пришли к выводу, что после того, как мы поедим богатой нитратами растительной пищи (а это, например, зелёные листовые овощи), слюнные железы активно концентрируют эти нитраты. Что, в свою очередь, очень на руку “хорошим” бактериям в полости рта и приводит к их заметной активности.

Для того, чтобы поддерживать эти полезные для нашего здоровья процессы, нужно есть побольше капусты, шпината и руколы.

Цитрусовые

Медикам давно известно, что кислые продукты вредны для зубной эмали. Однако грейпфруты, апельсины и другие цитрусовые — наоборот, могут принести пользу ротовой полости, если употреблять их в умеренных количествах. Дело в том, что они содержат большое количество витамина С, укрепляющего кровеносные сосуды и соединительные ткани во рту.

Исследование, проведённое в 2005 году учёными из Германии, показало, что за две недели благодаря повышенному уровню витамина С можно справиться с кровоточивостью дёсен. В эксперименте принимали участие 58 пациентов с хроническим пародонтитом. Их разделили на две группы, одна из которых включила в своё питание грейпфрут. Анализы показали, что в группе, получавшей цитрусовые, уровень витамина С в плазме крови значительно повысился, а кровоточивость дёсен уменьшилась.

Зелёный чай

Зелёный чай богат полифенольными антиоксидантами, которые укрепляют зубную эмаль и уничтожают бактерии, ответственные за дырки в наших зубах. Кроме того, этот напиток способен убрать неприятный запах изо рта и способен побороть раковые клетки. Все эти выводы — результат исследований израильских учёных.

Есть и ещё одна хорошая новость: в горячем зелёном чае есть вещества, которые улучшают состояние тканей пародонта. За это открытие мы должны поблагодарить индийских специалистов: они установили, что зелёные чайные листья (за счёт тех же антиоксидантов) мешают росту бактерий, вызывающих воспаления в ротовой полости.

Чеснок

В чесноке содержится органическое соединение аллицин с мощным бактерицидным действием. Израильские учёные исследовали действие алицина на патогены, вызывающие кариес и периодонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). Опытным путём было установлено, что аллицин уничтожает большинство бактерий, несущих стоматологические проблемы — в частности, стрептококков разных видов.

Яблоки

Многие считают, что яблоки удаляют зубной налёт. Правда ли это? На этот вопрос решили ответить специалисты из Испании. Они провели серию экспериментов, в которых приняли участие 20 человек без каких-то стоматологических проблем. Испытуемые чистили зубы щёткой или съедали яблоко, после чего врачи измеряли индекс зубного налёта и жизнеспособность патогенных бактерий в слюне.

Выяснилось, что жевание яблока не удаляет зубные отложения, более того — слой налёта может даже вырасти за сутки. Однако жизнеспособность вредных бактерий резко уменьшается — в точности как после чистки зубов. Выводы таковы: яблоки не заменят щетку и пасту, но если в течение дня съесть пару фруктов, состояние микрофлоры в полости рта только улучшится. Впрочем, в немецком исследовании, проведённом в 1986 году (в нём приняли участие 100 детей), учёным удалось доказать, что яблоко уменьшает уровень зубного налёта, если сочетать его с жевательной резинкой — только жевать её надо не меньше часа.

Ананас

Индийские учёные выяснили, что экстракт ананаса эффективен в лечении воспаления тканей вокруг зуба. Дело в том, что он обладает явным антибактериальным действием и убивает бактерии, вызывающие пародонтит. Исследования показали, что экстракт ананаса даже в низкой концентрации способен убивать патогенную микрофлору.

Кроме того, ананас содержит фермент бромелайн с противовоспалительным действием, который исправляет химические повреждения в молекулах ДНК и уменьшает проявления гингивита (воспаления дёсен).

Изюм и виноград

Виноград и изюм содержат железо, а также полифенолы и флавоноиды — мощные антиоксиданты. Они не только улучшают состояние полости рта, но и уничтожают патогенные микроорганизмы, вызывающие кариес и заболевания пародонта. Об этом говорит исследование, проведённое американскими учёными из Чикаго. Им удалось выяснить, что экстракт из виноградных косточек помогал реминерализации — то есть, останавливал разрушение эмали и восстанавливал баланс минералов в зубных тканях.