Причины, почему часто может тянуть на соленое

Может, организму просто не хватает соли?

Нередко причина тяги к пикантной еде — дефицит натрия. Когда его уровень в крови уменьшается, гормоны ангиотензин II и альдостерон, которые тесно связаны с кровяным давлением в нашем организме, подают мозгу сигнал о нехватке соли. К такому выводу пришли американские нейробиологи, опубликовавшие результаты своих исследований в научном журнале Neuron.

Суточная потребность в этом микроэлементе — не более 1500 миллиграммов, утверждает Американская кардиологическая ассоциация. Другие эксперты считают, что организму требуется и того меньше. Но все учёные и медики сходятся в одном: ионы натрия нашему организму, тем не менее, необходимы, без них даже мышечные сокращения не происходят! Главное — знать меру, поскольку избыток соли грозит гипертонией, инсультом и даже раком.

Проще всего, конечно, поддаться порыву и съесть в один присест большой кусок солёной рыбы или сыра. Но можно обратить внимание на более полезные продукты. Например, в 100 граммах говяжьей печени содержится 104 миллиграмма натрия, в белке куриного яйца — 189 миллиграммов. В списке продуктов-рекордсменов по натрию — морская капуста (520 мг), сельдерей (200 мг), семена подсолнечника (160 мг), перепелиные яйца (115 мг). Небольшое количество этого микроэлемента можно найти также в овощах и фруктах, молочных продуктах, орехах и бобовых, крупах, мясе и рыбе.

Стресс

Иногда и обычная бытовая нервотрёпка становится причиной пристрастия к солёной пище. Дело в том, что при сильных переживаниях надпочечники активно вырабатывают гормон стресса кортизол, который может вызвать тягу к соли. Австралийские учёные подготовили обзор исследований на эту тему. И что же? Результаты экспериментов на животных показывают, что от стресса нас, млекопитающих, вполне может потянуть на солененькое. Похожие опыты на крысах проводили и израильские специалисты. Они пришли к выводу, что низкий уровень натрия в рационе провоцирует тревожность, тогда как солёная еда помогает сохранять спокойствие перед лицом неприятностей.

Конечно, в идеале надо бы научиться справляться со стрессом, если его никак избежать. Для этого обычно советуют такие методы, как медитация, переключение внимания на позитив, созерцание природы… Да-да, согласны — это поможет далеко не каждому. А вот физические нагрузки, дыхательная гимнастика — другое дело, тут включается чистая физиология, которую не обманешь. Кстати, то же самое можно порекомендовать и в моменты усталости, из-за которой многих тянет перекусить чем-то вредным — чтобы наградить себя или просто «заесть» эмоции. Это состояние тоже лечится полноценным сном и режимом дня, в который включены хотя бы минимальные физические нагрузки. Ну а если хочется чего-нибудь пожевать, пусть это будут более полезные продукты (например, овощи и фрукты).

И, кстати — о физических нагрузках

Физическая активность, как мы уже упомянули, приносит несомненную пользу — но из-за усиленного потоотделения во время упражнений организм теряет натрий. И тогда тоже может появиться тяга к солёной еде. Надо же телу, в конце концов, восстановить потерянные минералы! Именно поэтому спортивные диетологи рекомендуют во время тренировок и после них употреблять напитки, богатые электролитами. Электролиты — это вещества, образующиеся в организме при распаде кислот, солей и щелочей. К ним, кроме натрия, относятся калий, кальций, магний, хлорид и фосфат. Они помогают мышцам, нервам и органам правильно и продуктивно работать.

Состояние, во время которого уровень натрия в организме хронически понижен, называют гипонатриемией. Она проявляется такими симптомами, как задержка жидкости в организме, сонливость; тошнота и рвота; спутанность сознания и нарушение координации движений, судороги. Лечат такое врачи-гематологи, которые занимаются болезнями крови. Это состояние бывает и острым — и в таких случаях, как утверждают американские специалисты, может привести к летальному исходу. Наступить оно может, например, от серьезных физических нагрузок — таких, как участие в беговом марафоне.

Многие спортсмены для поддержания оптимального баланса натрия пьют специальные спортивные напитки, но есть и естественные источники электролитов. Например, коровье молоко, натуральные фруктово-овощные соки и смузи, кокосовая вода, арбузный сок и минералка. И, конечно, нужно не забывать про обычную воду — и пить ее во время и после тренировок, поскольку обезвоживание организма тоже может вызвать электролитный дисбаланс.

Медицинские причины

Бывает и так, что тяга к соли — врожденный сбой в организме. Израильские учёные, исследовав 50 женщин на разных сроках беременности, пришли к выводу, что сильный токсикоз с частыми позывами к рвоте приводит будущих мам к обезвоживанию и хроническому дефициту минеральных солей. В результате у малыша ещё в материнской утробе может нарушиться электролитный обмен — и в будущем, возможно, его будет частенько тянуть на солёное.

А ещё еда может казаться слишком пресной при появлении очага инфекции и обострении воспалительных процессов в организме. Это бывает связано, например, с проблемами мочеполовой системы, к которым относятся цистит и простатит. Желание подсолить еду иногда указывает также на ослабление иммунитета, гипертонию и заболевания почек. Предменструальный синдром у многих женщин обостряет солевой «голод» из-за гормональных колебаний. А еще тяга к солёному порой говорит о болезни Аддисона, когда надпочечники не вырабатывают достаточное количество гормонов, отвечающих за баланс натрия и жидкости в организме. Это мы к чему: при внезапном изменении пищевых привычек в сторону солёненького медицинское обследование точно не помешает.

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты

Американский психиатр и невропатолог Алан Хирш, возглавляющий Фонд исследований нарушения обоняния и вкуса в Чикаго, в течение 25 лет изучает пищевые пристрастия своих пациентов. В его исследованиях приняли участие уже 18 тысяч человек. Доктор считает, что тяга к определённым вкусам может многое рассказать о человеке. Любители солёного, по его мнению, верят в то, что их жизнью управляет судьба, а не собственные действия и устремления — поэтому чаще “плывут по течению”. Если же человек любит и солёное, и сладкое, это говорит о том, что под внешним спокойствием скрывается яркая творческая натура. Кроме того, такие личности чаще предпочитают одиночество.

Российский психолог Александр Макаров тоже целую диссертацию посвятил изучению вопроса, как характер человека влияет на выбор еды. Он считает, что солёные и кислые блюда нравятся тем, кто склонен к тирании, пусть даже не явной. И приводит в пример Ивана Грозного, обожавшего кислое молоко и всевозможные соленья; Петра Первого, который любил кислые продукты; и… Сталина, в питании которого всегда были лимоны и молодое вино.