Топ-5 секретов ложного яблока

Айва: всё же яблоко или груша?

Айва близкий родственник груш и яблонь, отсюда их внешняя схожесть: все три вида относятся к семейству Розоцветных. Кстати, в родне у них также персики, вишни, сливы и абрикосы. Объединяет их всех и пора цветения.

История у ложного яблока давняя: в Средиземноморье его культивируют не одну тысячу лет. В Древней Греции и в Риме оно оставило свой след даже в мифологии — как символ Афродиты. В Центральной же Европе с айвой познакомились намного позже, в IX веке. При этом её родиной считается Кавказ — до сих пор этот фрукт в диком виде можно встретить в Восточном и Южном Закавказье и Северном Иране. Природа создала только один вид этого растения — айву обыкновенную, и её урожаи не впечатляют размерами плодов. Зато селекционеры постарались: вывели около 700 сортов с крупными плодами, с высокой урожайностью и устойчивостью к холодам.

Пусть айва в сыром виде и не съедобна, её яркий аромат многим по душе. Её часто используют при создании ароматизаторов и даже духов. Но оставим ботанические свойства этого растения специалистам —поговорим о пользе.

Айва — кладезь антиоксидантов…

Польские учёные проанализировали химический состав 13 сортов айвы и обнаружили в них 26 полифенольных соединений с антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты известны тем, что помогают справиться со свободными радикалами — частицами, которые проникают в клетки организма и вызывают их окисление. А именно окислительные процессы — доказанная причина старения и многих заболеваний, от атеросклероза до инфаркта. Кроме того, антиоксиданты уменьшают метаболический стресс, вызванный перенапряжением мышц, и помогают справиться с воспалениями в организме.

…И средство для здорового пищеварения

В народной медицине ложное яблоко нередко используется для лечения расстройств пищеварения. Учёные из Малайзии подтвердили, что фрукт действительно обладает такими свойствами. Ещё одно свидетельство на этот счёт получено в 2019 году в Иране: там медики провели эксперимент с участием 96 мальчиков и девочек с расстройствами ЖКТ. Вместе с традиционным лекарством они ежедневно принимали концентрат из айвы. В результате выяснилось, что айва усиливала действие препаратов, и они активнее устраняли тошноту, отвращение к еде, отрыжку, изжогу и боль.

Есть и более ранние исследования по поводу способности айвы защищать ткани кишечника от повреждений, связанных с воспалительными заболеваниями. Например, результаты опытов на крысах, страдающих язвенным колитом. Для лечения использовали айвовый сок и водно-спиртовой экстракт айвы. У грызунов, принимавших такое лекарство, значительно уменьшились повреждения толстой кишки — по сравнению с контрольной группой, не получавшей подобной терапии.

Понятно, что говорить о научном прорыве в этой области пока рано — но в скором будущем, вполне возможно, мы узнаем о создании нового лекарства!

У неё есть даже антиаллергенные свойства!

Айва способна облегчить жизнь аллергикам — в ней есть вещества, подавляющие активность иммунных клеток, ответственных за кожные и прочие проблемные реакции. В этом убедились японские специалисты, которые провели эксперименты на мышах с аллергическим дерматитом. Грызуны в течение 63 дней получали водный экстракт айвы — и он довольно успешно справлялся с болезнью, улучшая состояние кожи. Анализы показали, что в крови животных снизился уровень иммуноглобулинов — антител, ответственных за развитие аллергии.

Айва и живительная аскорбинка

В 100 граммах айвы содержится в среднем 23 миллиграмма (почти четверть суточной нормы) аскорбиновой кислоты — то есть, витамина С. Всем известно, что этот витамин укрепляет иммунитет. В частности, заботится о защите желудочно-кишечного тракта от патогенных микроорганизмов, вызывающих различные заболевания: накапливается в специальных иммунных клетках (фагоцитарных) и усиливает выработку активных форм кислорода. Этот процесс в итоге приводит к гибели микробов.

К тому же, аскорбинка участвует в синтезе полезного для кожи коллагена, стероидных гормонов и катехоламинов. Катехоламины — биоактивные вещества и гормоны, ответственные за деятельность нервных клеток. Нейроны используют их в качестве посредников для передачи нервных импульсов, а в целом обмен катехоламинов влияет на умственную, физическую работоспособность и скорость мышления.

Поможет ли айва при язве желудка?

Пакистанские учёные провели интересный эксперимент. Для лечения крыс с язвой желудка они использовали водный и водно-спиртовой растворы айвы. В итоге у тех грызунов, которые принимали айвовый экстракт, площадь желудка, охваченная язвой, значительно уменьшилась, как и симптомы самого заболевания. Первые результаты проявились уже через шесть часов после введения раствора.

Что из неё приготовить?

В сыром виде айва — фрукт жесткий и сухой. Но после термической обработки он становится мягким и дает яркую кислинку. Классический дуэт — айва с мясом. Кислота фрукта нейтрализует жирность блюда, а сам плод, пропитавшись мясным соком, становится нежным.

В Азии и на Кавказе из айвы часто делают долму: срезают верхнюю часть, выскребают мякоть и наполняют плоды мясной или овощной начинкой. После накрывают «шляпками» и тушат со специями. В Узбекистане любят плов с айвой, причём её кладут столько же, сколько и мяса. Айву добавляют также в начинку для мантов, иногда — в борщ или солянку. Хороша айва и с рыбой, особенно если запечь её с овощами и сыром. Некоторые кулинары советуют предварительно обжаривать кусочки фрукта в сливочном масле и смешивать с заранее замаринованным и доведенным до полуготовности мясом — бараниной, ягнятиной, свининой, курицей, уткой, гусём.

Ну и разумеется, из айвы получаются вкусные десерты! Португальцы варят её с сахаром и делают желе (оно получается отличным, ведь в айве много пектинов). В Испании и Италии из этого фрукта готовят мармелад и подают к мясу. В Армении популярно вино из айвы, а на всём Кавказе — вкусные и ароматные айвовые компоты. Ещё из неё делают джемы, варенье, пастилу, цукаты, индийские соусы чатни, начинки для пирогов, фаршируют её сухофруктами, орехами и мёдом, после чего запекают.

Можно приготовить и необычные блюда — например, айвово-тыквенный десерт в сливочном соусе; запечённые ломтики айвы в вине с сахаром и корицей; айву в духовке с чесноком и розмарином; кускус с айвой, курицей, шафраном, курагой и сушёной вишней; жареную утиную печень по-французски — с айвой, мандаринами и гранатовым соком.