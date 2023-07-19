Топ-5 секретов царицы полей — кукурузы

1. Каша из кукурузы: вкусно и сытно

Своё культовое блюдо из кукурузы есть чуть ли не в каждой южной стране, где её принято выращивать веками. В Италии, например, это полента. Сейчас кукурузную кашу нередко подают в ресторанах или варят в огромных котлах во время праздников и ярмарок – итальянцы её обожают! И не упускают возможности прикупить в честь праздничка мешочек-другой кукурузной крупы, смолотой из свежего урожая тут же на площади местным производителем, специально пригнавшим дробилку.

В голодные, особенно послевоенные годы эта каша буквально спасала! Раньше, когда в семьях было много детей, полента помогала выживать. По консистенции, говорят, она похожа на плотную манную кашу, но с приятным кукурузным оттенком. Вот традиционный рецепт: непрерывно помешивая, хозяйка всыпает в кастрюлю крупу – около 800 граммов на 4 литра воды. Солит, а потом варит 20 минут (важно постоянно перемешивать, чтобы не было комочков). Можно поставить и в духовку – так проще. К поленте обязательно нужен соус с сильным вкусом, ведь сама каша довольно нейтральна. К ней отлично подойдут мелко порезанная мясная колбаска под красной подливкой или белый соус из солёных рыбок анчоусов, молока и лука порея.

В трудные времена зародился культ кукурузной каши и в Румынии с Молдавией. Здесь готовят мамалыгу – крупу заваривают так круто, чтобы она в итоге по плотности походила на хлеб и, по сути, его заменяла. Кашу доводят до нужной консистенции, перемешивают и выкладывают её на доску с разложенной нитью. Она нужна для того, чтобы разделить мамалыгу на порции – потому что металл липнет к каше, и резать её нужно снизу. Подают её традиционно со сметаной, овечьим сыром и яичной смесью с зелёным луком. Получается и вкусно, и сытно!

2. Кукуруза – и вправду царица полей!

В целом понятно, что питательная ценность, скрытая в этой культуре, очень велика.

Неудивительно, что кукурузу так широко выращивают прагматичные американцы, и не зря это впечатлило во время визита в Штаты бывшего руководителя СССР Никиту Хрущёва. Потом он, правда, слишком увлёкся и стал насаждать «царицу полей» даже в неподходящих местах, на севере... Но это уже дело прошлого.

Сейчас главные отечественные посадки сосредоточены, конечно, на юге.

И, например, в Краснодарском крае селекционеры создают всё новые гибриды — у них есть даже белая кукуруза. По вкусу в приготовленном виде она напоминает рис, а белка в ней заметно больше, чем в жёлтой: не 9%, а 12%. Правда, урожайность ниже... зато к условиям она не так требовательна, растёт практически сама по себе. А ещё кукуруза бывает цветной, и тогда её зёрна похожи на бусинки. Такую кукурузу не варят, она слишком жёсткая. Обычно её пускают на муку, чтобы подкрашивать выпечку, или используют как украшение. Оранжевая, розовая, красная, фиолетовая и синяя кукуруза привлекает внимание медиков, главным образом, благодаря своему составу антоцианов и каротиноидов, который, собственно, отвечает за её пигментацию.

А что насчёт ГМО? Без паники! Сорта кукурузы у нас в стране обычные, не генно-модифицированные. Но, кстати, традиционная селекция путём скрещивания разных сортов – по сути та же генная инженерия, только она такая… как стрельба из пушки по воробьям – результаты непредсказуемы. Человечество занималось таким отбором нужных признаков всю свою историю! Это, кстати, точно так же работает и с человеческими генами: представим, что мы бы хотели, чтобы наши дети переняли от каждого родителя конкретные черты. Например, от одного – рост, от другого – цвет глаз и волос. Всегда ли такие ожидания сбываются? Нет…

Вот и с растениями проблема, грубо говоря, в том же: при обычной селекции потомкам в комплекте с нужными генами передаются и ненужные, стоящие рядом в цепочке ДНК. А контролировать это почти невозможно! Например, вместе с генами, дающими долгое хранение, передаются гены горького вкуса. Новые же генные технологии – это совсем другой уровень. Учёные могут убрать какой-то ген – и растение станет вкуснее и полезнее. Или наоборот, добавить – и кукуруза не будет нравиться вредителям настолько, что они перестают воспринимать её как что-то съедобное.

Но у нас официально ничего такого нет. Возможно, не все ГМО-ненавистники знают, что в России так и действует правительственный мораторий на промышленную генную инженерию, введённый в 1996 году. А с 2016 запрещены ввоз и выращивание ГМО.

3. Не только сытные углеводы…но и витамины с минералами!

Кукуруза богата витамином С – известным антиоксидантом, который защищает наши клетки от повреждений и помогает бороться с болезнями. Желтая кукуруза – хороший источник каротиноидов лютеина и зеаксантина, полезных для здоровья глаз (они защищают от повреждений хрусталика, приводящих к катаракте). Кроме того, царица полей богата пищевыми волокнами, необходимыми для поддержания желудочно-кишечного тракта и в итоге – здорового образа жизни.

А ещё она содержит антиоксидант кверцетин, который учёные считают одним из многообещающих средств в борьбе с болезнью Альцгеймера. Кверцетин защищает клетки нейронов и уменьшает нейровоспаление, потенциально снижая заболеваемость деменцией – хотя тут, конечно, необходимы дополнительные исследования. Медики также нашли убедительные доказательства того, что кверцетин играет важную роль в лечении простатита – воспаления предстательной железы, которым страдают многие мужчины.

4. Вся правда о попкорне: без добавок он полезен!

Американский историк еды Эндрю Смит написал целую книгу о том, как этот продукт стал культовым и неразрывно связанным с кино. Оказывается, изначально владельцы залов не продавали еду и напитки, чтобы не пачкать ковры – их было принято стелить на пол в любом уважающем себя заведении. Но в 1929 году началась великая депрессия, кинотеатры стали разоряться. Тогда, чтобы выжить, они снизили цены на билеты и начали продавать закуски.

Доходы при этом составляли от 60 до 70% от всей выручки! То есть, попкорн оказался важнее самих билетов. В итоге уже после Второй мировой почти все кинотеатры убрали ковры и активно стали продавать закуски – обязательно вместе с газировкой, которая тоже даёт большую прибыль. Кстати, посыпать попкорн солью или добавлять в него карамель стали, по одной из версий, именно для того, чтобы вызывать у посетителей жажду – и повышать продажи напитков.

Диетологи объясняют: если попкорн не содержит вредных солёных и сладких добавок, он, как ни странно, даже полезен! Например, из-за высушивания в нём становится даже больше, чем во фруктах, растительных антиоксидантов полифенолов. Так что если готовить попкорн самим (например, в микроволновке) и заменить соль специями, то здоровью будет только плюс.

5. Мука и масло: стоит ли употреблять?

Короткого ответа на этот вопрос, пожалуй, не существует. Из кукурузной муки, например, сложно готовить – тесто попросту не хочет подниматься. Плюс, поскольку такая мука не содержит клейковину, приходится в дополнение к ней использовать кукурузный крахмал. Для чего же тогда заморачиваться с такой выпечкой? Ну, во-первых, многим сам этот вкус очень нравится. А во-вторых, она подходит тем людям, у кого обнаружили генетическую непереносимость глютена – целиакию. Продукты из пшеничной муки им нельзя, так что кукурузная для них – настоящее спасение. Ну а всем остальным её стоит вводить в рацион ну разве что для разнообразия: причин бояться глютена и отказываться от пшеницы всем подряд нет.

Не является таким уж уникальным продуктом и кукурузное масло. В привычном нам подсолнечном чуть больше некоторых жирных кислот – в частности, Омега-9. А при нагревании практически все различия и вовсе исчезают. Несколько особых слов заслуживают, пожалуй, кукурузные рыльца. Их некоторые считают чуть ли не волшебной добавкой к рациону. Правда состоит в том, что рыльца иногда действительно назначают врачи – потому что эта часть растения имеет некоторый желче- и мочегонный эффект. Опасный, кстати, при наличии камней в почках или желчном пузыре. Но волшебства и там никакого нет.

Итак, время расставить кукурузные продукты по ранжиру, в порядке увеличения пользы: попкорн без примесей; кукуруза консервированная и в вакуумной упаковке; кукурузные масло и мука, затем крупа для каши. Второе место мы отдали замороженной кукурузе. Ну а победителем считаем свежесваренные початки, поскольку они содержат плотную клетчатку, сохраняют полезные вещества (в том числе немало витаминов и минералов), приносят сытость и, что немаловажно – они вкусные, то есть могут заменить собой что-то гораздо более вредное. Так что можно без опаски покупать и давать детям такую кукурузу.