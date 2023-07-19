Фейхоа — польза трех фруктов в одном

22:50 2023-07-19

Каждую осень на наших прилавках появляются маленькие зелёные плоды, от названия которых россияне очень любят образовывать всякие смешные прилагательные.

Она приехала из Бразилии (где много диких обезьян)
Эта знаменитая цитата из советской кинокомедии вполне подошла бы дикорастущей фейхоа: родина этого вечнозелёного кустарника — в том числе Бразилия (а также Аргентина и Уругвай). Это растение было обнаружено европейцами в конце XIX века, и тогда-то они и дали ему такое странное название. По легенде, это сделал немецкий ботаник Карл Отто Берг. Он решил увековечить имя знаменитого португальского натуралиста Жоана да Силва Фейхо, который в конце XVIII века вместе с группой коллег основал Музей естественной истории в Лиссабоне — столице Португалии.

Ботанически фейхоа — это небольшое дерево или кустарник семейства Миртовые. В родных местах, как ни странно, в коммерческих масштабах ягоду не выращивают. В Европу её завёз ещё один известный ботаник — француз Эдуард Андре, и поначалу растение использовали для декоративного озеленения в частных садах и тепличных хозяйствах. А потом, наконец, все распробовали и плоды, и вовсю стали их выращивать во Франции и Италии, в Израиле, США и Новой Зеландии.

Фейхоа уже давно не чужая и в наших краях — в Краснодаре, на Кавказе и в Закавказье. Растение лучше всего себя чувствует в климате с мягким летом и прохладной зимой. Первые всходы дают семечки, взятые из самих ягод, а через 3 года можно собирать урожай. Вкус обычно описывают как нечто среднее между ананасом и земляникой (или между земляникой и крыжовником).

Не только вкус, но и запах
Аромат фейхоа в основном состоит из летучих эфиров трёх органических соединений: метилбензоата, этилбензоата и этилбутаноата. Хотя эти сложные эфиры были обнаружены и в других фруктах, уникальной особенностью фейхоа является высокий процент метилбензоата. Чем это вещество настолько примечательно, что стоит нашего упоминания? Во-первых, тем, что оно используется в парфюмерии. А во-вторых, благодаря ему служебные собаки могут обнаруживать наркотики! Дело в том, что метилбензоат при повышенной влажности выделяется одним из популярных наркотических средств, и собак тренируют именно на этот запах.

Плоды содержат также другие ароматические соединения – такие как терпены, стероидные сапонины и полифенолы. Этот набор полезных веществ придаёт эфирному маслу фейхоа противомикробные и противовоспалительные свойства – так что многие исследователи считают, что было бы неплохо выпускать его в промышленных масштабах.

А египетские фармакологи из Университета Айн-Шамс в своей недавней научной работе уверяют, что эфирные масла, выделенные из листьев и стеблей фейхоа, можно использовать в препаратах против старения и в качестве вспомогательного средства для профилактики болезни Альцгеймера.

Некоторые компоненты, такие как калий, фолиевая кислота и другие антиоксиданты, очень полезны для нервной системы. Фолиевая кислота снижает риск болезни Альцгеймера и снижения когнитивных функций. Калий стимулирует приток крови к мозгу, улучшает память, концентрацию и активность нейронов.

Кладезь витаминов и минералов
Плоды фейхоа — отличный источник витамина С. В 100 граммах свежих ягод содержится 32,9 миллиграмма этого витамина, что составляет около 55% рекомендуемой суточной дозы. В фейхоа также имеется небольшое количество витаминов группы В (пантотеновая кислота, ниацин, витамин В6 — пиридоксин), плюс витамины Е и К, а ещё минералы — кальций, магний, медь и марганец.

Благодаря высокому содержанию калия, который помогает сосудам поддерживать нормальное кровяное давление, фейхоа может способствовать снижению риска гипертонии. Плоды содержат примерно 170 миллиграммов этого микроэлемента на 100 граммов пюре.

Кроме того, в некоторых образцах фейхоа учёные обнаруживают до 50 мг водорастворимых соединений йода на 100 г мякоти — количество, сравнимое с морепродуктами. Впрочем, его содержание может быть очень разным: концентрация в плодах из разных регионов иногда отличается в сотни раз — всё зависит от почвы. Йода обычно больше там, где близко море — или оно когда-то в древности было, как в Закавказье. Точно подсчитать сложно, но в среднем 2-3 крупных ягоды дадут суточную норму этого элемента. А получать достаточно йода с пищей очень важно!

Общеизвестно, что хроническая нехватка йода может провоцировать болезни щитовидной железы, регулирующей, по сути, весь обмен веществ в организме. Сохраняется ли польза в варенье — да! Причём “сырое” в этом смысле работает лучше. Термообработка заставляет улетучиваться йодистые соединения. Добавление сахара — вещь, конечно, нездоровая. Но если съедать всего пару-тройку столовых ложек в день, то смириться можно — польза всё равно будет. И варенье неплохо позволяет заготовить её впрок — ведь сезон фейхоа короток.

То, что зелёные ягоды содержат много пектина, делает их полезными для беременных женщин; сюда же в плюс всё та же фолиевая кислота, которую мы уже упомянули выше. Это вещество необходимо для нормального формирования и развития плода. Также фолаты хороши для профилактики анемии у беременных, способствуют повышению уровня гемоглобина — в общем, из фейхоа будущий малыш и его мама получат массу полезного.

Она ещё и лечит! Правда, от рака – только в пробирке
В стограммовой порции фейхоа содержится около 7 граммов пищевых волокон, которые стимулируют пищеварение и помогают уменьшить вздутие живота. Клетчатка делает эту ягоду неплохим средством для предотвращения запоров и более серьезных проблем с кишечником – таких, как онкологические заболевания прямой кишки.

Что касается общей противораковой активности, несколько авторов научных работ утверждают, что экстракт плодов фейхоа способствует гибели опухолевых клеток – в том числе, устойчивых к воздействию других веществ.

Нередко причиной рака желудка становится инфекция коварной Хеликобактер пилори – бактерии, которую медики также связывают с хроническим гастритом и язвой. И от этой напасти тоже может помочь фейхоа! Так, по крайней мере, считают итальянские учёные из Университета Неаполя.

Что готовят из фейхоа?
В Новой Зеландии её можно найти в списке ароматизаторов для йогуртов, мороженого и безалкогольных напитков, а бразильцы любят её использовать в вареньях. Из фейхоа также делают вина, соки и сидр. Толстые, хрустящие лепестки цветков этого растения тоже приятны на вкус, так что их используют в сыром виде в салатах. А вот кожуру нередко выбрасывают (и напрасно!), так как аромат у неё более смолистый, чем мякоть. Однако в некоторых рецептах соусов это идёт только в плюс.

В Грузии, где тоже выращивают фейхоа, из неё готовят соки, джемы и варенье — с лимоном, зелёными яблоками и орехами. А ещё — чурчхелу, которую нередко продают и у нас. Правда, если она ярко-зелёного цвета — в неё наверняка добавили пищевых красителей. Натуральная будет выглядеть бледной и невзрачной, но сущность у неё совсем не такая, как наружность! Так что выбирать полезнее именно её.

Добавление фейхоа, конечно, радикально меняет знакомое лакомство — и вовсе не в худшую сторону! Как его делают? К перетёртой вместе с кожурой фейхоа постепенно добавляют муку и сок из неё же, с уже размешанным сахаром. Варят на маленьком огне при тщательном помешивании. Получившаяся густая каша называется пеламуши. В неё обмакивают «бусы» из грецких орехов или фундука, затем их сушат. Можно есть и саму кашу — тоже вкусно. Говорят ещё, что когда она полежит, становится только лучше.

В России, стараясь сохранить пользу, из фейхоа часто делают то самое «сырое варенье», без термообработки. Для него рекомендуют выбирать ягодки без чёрных точек и не очень жёсткие. Их можно взбить в блендере, добавив 600 граммов сахара на килограмм ягодного сырья. Хранить потом надо, конечно, в холодильнике.

Показать следующие комментарии
Фото