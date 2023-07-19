Фейхоа — польза трех фруктов в одном

Она приехала из Бразилии (где много диких обезьян)

Эта знаменитая цитата из советской кинокомедии вполне подошла бы дикорастущей фейхоа: родина этого вечнозелёного кустарника — в том числе Бразилия (а также Аргентина и Уругвай). Это растение было обнаружено европейцами в конце XIX века, и тогда-то они и дали ему такое странное название. По легенде, это сделал немецкий ботаник Карл Отто Берг. Он решил увековечить имя знаменитого португальского натуралиста Жоана да Силва Фейхо, который в конце XVIII века вместе с группой коллег основал Музей естественной истории в Лиссабоне — столице Португалии.

Ботанически фейхоа — это небольшое дерево или кустарник семейства Миртовые. В родных местах, как ни странно, в коммерческих масштабах ягоду не выращивают. В Европу её завёз ещё один известный ботаник — француз Эдуард Андре, и поначалу растение использовали для декоративного озеленения в частных садах и тепличных хозяйствах. А потом, наконец, все распробовали и плоды, и вовсю стали их выращивать во Франции и Италии, в Израиле, США и Новой Зеландии.

Фейхоа уже давно не чужая и в наших краях — в Краснодаре, на Кавказе и в Закавказье. Растение лучше всего себя чувствует в климате с мягким летом и прохладной зимой. Первые всходы дают семечки, взятые из самих ягод, а через 3 года можно собирать урожай. Вкус обычно описывают как нечто среднее между ананасом и земляникой (или между земляникой и крыжовником).

Не только вкус, но и запах

Аромат фейхоа в основном состоит из летучих эфиров трёх органических соединений: метилбензоата, этилбензоата и этилбутаноата. Хотя эти сложные эфиры были обнаружены и в других фруктах, уникальной особенностью фейхоа является высокий процент метилбензоата. Чем это вещество настолько примечательно, что стоит нашего упоминания? Во-первых, тем, что оно используется в парфюмерии. А во-вторых, благодаря ему служебные собаки могут обнаруживать наркотики! Дело в том, что метилбензоат при повышенной влажности выделяется одним из популярных наркотических средств, и собак тренируют именно на этот запах.

Плоды содержат также другие ароматические соединения – такие как терпены, стероидные сапонины и полифенолы. Этот набор полезных веществ придаёт эфирному маслу фейхоа противомикробные и противовоспалительные свойства – так что многие исследователи считают, что было бы неплохо выпускать его в промышленных масштабах.

А египетские фармакологи из Университета Айн-Шамс в своей недавней научной работе уверяют, что эфирные масла, выделенные из листьев и стеблей фейхоа, можно использовать в препаратах против старения и в качестве вспомогательного средства для профилактики болезни Альцгеймера.

Некоторые компоненты, такие как калий, фолиевая кислота и другие антиоксиданты, очень полезны для нервной системы. Фолиевая кислота снижает риск болезни Альцгеймера и снижения когнитивных функций. Калий стимулирует приток крови к мозгу, улучшает память, концентрацию и активность нейронов.

Кладезь витаминов и минералов

Плоды фейхоа — отличный источник витамина С. В 100 граммах свежих ягод содержится 32,9 миллиграмма этого витамина, что составляет около 55% рекомендуемой суточной дозы. В фейхоа также имеется небольшое количество витаминов группы В (пантотеновая кислота, ниацин, витамин В6 — пиридоксин), плюс витамины Е и К, а ещё минералы — кальций, магний, медь и марганец.

Благодаря высокому содержанию калия, который помогает сосудам поддерживать нормальное кровяное давление, фейхоа может способствовать снижению риска гипертонии. Плоды содержат примерно 170 миллиграммов этого микроэлемента на 100 граммов пюре.

Кроме того, в некоторых образцах фейхоа учёные обнаруживают до 50 мг водорастворимых соединений йода на 100 г мякоти — количество, сравнимое с морепродуктами. Впрочем, его содержание может быть очень разным: концентрация в плодах из разных регионов иногда отличается в сотни раз — всё зависит от почвы. Йода обычно больше там, где близко море — или оно когда-то в древности было, как в Закавказье. Точно подсчитать сложно, но в среднем 2-3 крупных ягоды дадут суточную норму этого элемента. А получать достаточно йода с пищей очень важно!

Общеизвестно, что хроническая нехватка йода может провоцировать болезни щитовидной железы, регулирующей, по сути, весь обмен веществ в организме. Сохраняется ли польза в варенье — да! Причём “сырое” в этом смысле работает лучше. Термообработка заставляет улетучиваться йодистые соединения. Добавление сахара — вещь, конечно, нездоровая. Но если съедать всего пару-тройку столовых ложек в день, то смириться можно — польза всё равно будет. И варенье неплохо позволяет заготовить её впрок — ведь сезон фейхоа короток.

То, что зелёные ягоды содержат много пектина, делает их полезными для беременных женщин; сюда же в плюс всё та же фолиевая кислота, которую мы уже упомянули выше. Это вещество необходимо для нормального формирования и развития плода. Также фолаты хороши для профилактики анемии у беременных, способствуют повышению уровня гемоглобина — в общем, из фейхоа будущий малыш и его мама получат массу полезного.

Она ещё и лечит! Правда, от рака – только в пробирке

В стограммовой порции фейхоа содержится около 7 граммов пищевых волокон, которые стимулируют пищеварение и помогают уменьшить вздутие живота. Клетчатка делает эту ягоду неплохим средством для предотвращения запоров и более серьезных проблем с кишечником – таких, как онкологические заболевания прямой кишки.

Что касается общей противораковой активности, несколько авторов научных работ утверждают, что экстракт плодов фейхоа способствует гибели опухолевых клеток – в том числе, устойчивых к воздействию других веществ.

Нередко причиной рака желудка становится инфекция коварной Хеликобактер пилори – бактерии, которую медики также связывают с хроническим гастритом и язвой. И от этой напасти тоже может помочь фейхоа! Так, по крайней мере, считают итальянские учёные из Университета Неаполя.

Что готовят из фейхоа?

В Новой Зеландии её можно найти в списке ароматизаторов для йогуртов, мороженого и безалкогольных напитков, а бразильцы любят её использовать в вареньях. Из фейхоа также делают вина, соки и сидр. Толстые, хрустящие лепестки цветков этого растения тоже приятны на вкус, так что их используют в сыром виде в салатах. А вот кожуру нередко выбрасывают (и напрасно!), так как аромат у неё более смолистый, чем мякоть. Однако в некоторых рецептах соусов это идёт только в плюс.

В Грузии, где тоже выращивают фейхоа, из неё готовят соки, джемы и варенье — с лимоном, зелёными яблоками и орехами. А ещё — чурчхелу, которую нередко продают и у нас. Правда, если она ярко-зелёного цвета — в неё наверняка добавили пищевых красителей. Натуральная будет выглядеть бледной и невзрачной, но сущность у неё совсем не такая, как наружность! Так что выбирать полезнее именно её.

Добавление фейхоа, конечно, радикально меняет знакомое лакомство — и вовсе не в худшую сторону! Как его делают? К перетёртой вместе с кожурой фейхоа постепенно добавляют муку и сок из неё же, с уже размешанным сахаром. Варят на маленьком огне при тщательном помешивании. Получившаяся густая каша называется пеламуши. В неё обмакивают «бусы» из грецких орехов или фундука, затем их сушат. Можно есть и саму кашу — тоже вкусно. Говорят ещё, что когда она полежит, становится только лучше.

В России, стараясь сохранить пользу, из фейхоа часто делают то самое «сырое варенье», без термообработки. Для него рекомендуют выбирать ягодки без чёрных точек и не очень жёсткие. Их можно взбить в блендере, добавив 600 граммов сахара на килограмм ягодного сырья. Хранить потом надо, конечно, в холодильнике.