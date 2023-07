Польза или вред: домашние рецепты для лечения простуды

Миф № 1: чеснок лечит простуду за пару дней

Сторонники народной медицины наделяют чеснок исключительно целебными свойствами и верят, что он способен вылечить буквально что угодно. Каких только методов не предлагают: пить чесночный отвар, закапывать в нос едкий сок, делать из толчёных зубчиков компрессы и прикладывать к ноздрям... Врачи такой подход не одобряют! Дело в том, что при насморке и кашле слизистые оболочки носоглотки и без того сильно раздражены, а чесночный сок только усиливает воспаление. В некоторых случаях, правда, чеснок способен помочь иммунитету побороть вирусы и бактерии – благодаря содержащемуся в нём аллицину. Это вещество обладает активными бактерицидными свойствами и придает зубчикам жгучесть.

Изучая аллицин, ученые пришли к выводу, что у чеснока довольно высокий потенциал в качестве профилактического средства от простудных заболеваний. Говорит об этом и британское исследование, в котором участвовали 146 добровольцев. Одна часть группы три месяца принимала чесночный экстракт, а другая — плацебо. В результате в первой группе риск свалиться с простудой снизился на 63%. Причем у 70% тех, кто все же заболел, ОРВИ протекало легче, чем обычно. Стоит отметить, впрочем, что так называемую простуду вызывают разные микробы, и гарантировать, что чеснок поможет в 100% случаев, разумеется, нельзя.

Миф № 2: витамин C быстро поставит на ноги

Согласно другому популярному методу борьбы с простудой, нужно скормить организму как можно больше витамина C. Вариантов масса: чай с лимоном, отвар шиповника, малиновое варенье, разные биодобавки. Витамин C и правда укрепляет иммунитет – это неоспоримый факт. Однако испанские, например, учёные пришли к выводу, что принимать его непосредственно во время простуды нет никакого смысла. А группа исследователей из ЮАР так подытожила свою научную работу о витамине С в овощах и фруктах: “Некоторые растения, богатые витамином С, имеют терапевтическую ценность – хотя клинические испытания, подтверждающие это наблюдение, могут отсутствовать”.

Отечественные медики с ними согласны лишь отчасти. Они предостерегают, что избыточное потребление аскорбиновой кислоты может вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и нарушения в работе его отдельных органов. Людям с гастритом и язвенной болезнью такая терапия вообще противопоказана.

Совсем игнорировать целебные свойства витамина C, конечно, не стоит: ведь он нейтрализует продукты распада вирусов и бактерий, а заодно улучшает тонус кровеносных сосудов, который при простуде снижается. Аскорбинка будет полезна как дополнение к основному лечению, но в разумных количествах.

Миф № 3: нужно разогреть организм, чтобы быстрее выздороветь

Часто можно услышать и такой совет: при явных симптомах простуды самое то хорошенько пропотеть, приняв горячую ванну или посетив парилку. Сторонники метода уверяют, что подобные водные процедуры повышают температуру тела и «сжигают» все бактерии и вирусы, а вместе с потом уходят и продукты их жизнедеятельности. После такой встряски наутро, говорят, можно проснуться абсолютно здоровым.

Медики с этим согласиться не готовы: тепловое воздействие разогревает, в основном, кожу, а температура организма в целом почти не изменяется. К тому же, есть риск навредить: у тех, кто любит погорячее, замедляется процесс выработки собственного интерферона. Этот белок производит антитела для борьбы с вирусами, бактериями, грибками и прочими чужеродными агентами. К тому же, при сильном перегреве возрастает нагрузка на сердце, что может спровоцировать скачок давления и серьёзные сбои в работе сердечной мышцы.

Миф № 4: обтирание хорошо сбивает жар

Этот метод многим знаком с детства: бабушки и мамы старательно растирали детей водкой, спиртом или уксусом, не желая пичкать жаропонижающими. И им удавалось сбивать высокую температуру! Здесь нет ничего удивительного, ведь любая влага, попадая на кожу, начинает испаряться и охлаждать её. Однако сам эффект обманчив и коварен. Лихорадка от растирания никуда не исчезает, просто организм временно не может полноценно потеть – поскольку из-за внешнего охлаждения сужаются кровеносные сосуды. Жар остается внутри и самочувствие может ухудшиться.

По поводу того, стоит ли в принципе сбивать жар, мнения врачей расходятся. С одной стороны, терпеть повышенную температуру мучительно для любого нормального человека. Она, по мнению многих специалистов, зачастую и приводит к осложнениям во время простуды. С другой стороны, температура – защитная реакция организма, благодаря которой значительная часть бактерий погибает. Вот почему большинство докторов считает, что температуру до 38,5°C не стоит сбивать. Если же она поднимается выше, тогда следует принимать жаропонижающее. Ну а если оно не помогает, пора срочно обращаться за медицинской помощью.

Миф № 5: горячие ингаляции избавляют от насморка

Следующий лечебный ритуал тоже наверняка помнят многие. Сначала требуется отварить картошку, затем наклонить лицо над кастрюлей, накрыть голову полотенцем и подышать горячим паром. Кто-кто делает отвар из трав, кто-то добавляет в горячую воду валокордин и даже вьетнамский бальзам «звездочка»…

А медики не устают повторять, что горячие ингаляции при простуде могут быть опасны даже для тех, у кого в принципе нет проблем со здоровьем! Более того, в ряде случаев они категорически противопоказаны – например, при гнойно-воспалительных процессах в носоглотке, нарушении мозгового кровообращения, разных патологиях кровеносных сосудов и сердца. Детям такие ингаляции делать не стоит.

Альтернативой могут стать процедуры с применением ультразвукового небулайзера, который продаётся во многих аптеках. В специальный отсек устройства заливают лечебный раствор и через трубку с маской вдыхают мелкодисперсный сухой пар. Он не причиняет никакого вреда слизистой и разрешен даже для самых маленьких. Какой именно раствор использовать, как часто и как долго, пусть подробно расскажет врач.

Миф № 6: горячее молоко с луком помогает при кашле

А вот довольно популярный рецепт для лечения кашля: очищенную луковицу разрезают на несколько частей, заливают стаканом молока, доводят до кипения и выдерживают 2-3 минуты на слабом огне. Затем отвар процеживают и пьют маленькими глотками. Иногда вместо лука в молоке варят плоды сухого инжира, а ещё чаще растапливают сливочное масло или разводят соду.

Начнём с того, что напиток с добавлением лука, масла или соды сможет проглотить далеко не каждый – уж больно у него специфический вкус. Да и насчёт целебного эффекта можно поспорить. Лук, как и чеснок, насыщен фитонцидами, которые нейтрализуют некоторые вирусы и бактерии. Но чтобы это сработало, придется съесть слишком большое количество (причём, в сыром виде), что нанесёт слизистой желудка серьёзный вред. Ну а само по себе горячее молоко на воспаление в горле никак не повлияет; разве что – благодаря соде и маслу – принесет временное облегчение, смягчив кашель. Ну и вполне подойдет в качестве одного из видов теплого питья, которое рекомендовано при ОРВИ и гриппе.

Как ещё не стоит лечить простуду

Американские исследования детских безрецептурных лекарств от кашля и простуды показали, что зачастую они не дают обещанного производителем результата. В наших аптеках ситуация аналогичная. Большинство представленных медикаментов (как для детей, так и для взрослых) – препараты с недоказанной эффективностью. Поэтому врачи настоятельно советуют не лечиться ими по своему усмотрению.

С антибиотиками, которые многие принимают “на всякий случай”, тоже следует быть предельно осторожными. Они действуют лишь на некоторые виды бактерий. Если заболевание имеет вирусную природу, они бесполезны. Надо учитывать и то, что при регулярном приёме антибиотиков бактерии становятся к ним невосприимчивыми. К тому же, такие препараты при бесконтрольном приеме убивают полезную микрофлору.

Что есть, чтобы меньше болеть

Разумеется, не существует волшебного рецепта, который избавит от простуды в одночасье. Зато есть блюда, которые помогут организму не подхватить болезнь или поскорее поправиться. Среди них, например, говяжья печень; а если соединить её с семенами тыквы – вообще замечательно. В этих продуктах содержится цинк – и согласно современным исследованиям, этот микроэлемент гораздо важнее для иммунитета, чем витамин C. Вот почему препараты с цинком часто назначают при ОРВИ. Ещё не повредит (всем, кроме людей, страдающих от заболеваний ЖКТ) корень имбиря: он богат органическими соединениями, которые смягчают боль в горле и вызывают отхаркивающий эффект. Самый простой рецепт – размешать столовую ложку молотого корня в стакане тёплой воды с небольшим количеством мёда.

Итак, подводим итоги наших научных изысканий: оказывается, народные средства от простуды вовсе не на 100% безопасны, как думают наши любимые бабушки. Как и у любого лекарства, у них есть противопоказания и побочные эффекты. Ознакомиться с ними не помешает заранее, чтобы не ухудшить состояние и не спровоцировать осложнения.