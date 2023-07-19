ТОП-7 свойств топинамбура

Что такое топинамбур

Топинамбур как только не величают — земляная груша, подсолнечник клубненосный, бульба и даже подземный или иерусалимский артишок! Из-за того, что клубни активно разрастаются под землей, их ещё называют канадским трюфелем. Это травянистое многолетние растение из семейства Астровые возделывается в лекарственных, технических и продовольственных целях. Правда, на приусадебных участках огородники чаще воспринимают его как симпатичную сорную траву с яркими желтыми цветами на высоких стеблях.

Родом топинамбур из Северной Америки, где считается одной из старейших культур.

Европу с топинамбуром познакомили французские путешественники в 1613 году, правда, с появлением картофеля он сдал свои позиции и вернул часть былой славы только в прошлом столетии.

В Россию же «земляная груша» попала в XVIII веке, но оценили ее по достоинству только в 1930-х годах — стараниями ученого-селекционера Николая Вавилова. На Майкопской селекционной станции ВИР даже вывели гибрид топинамбура и подсолнечника — тописолнечник! Топинамбур, помимо всего прочего, привлекал агротехников высокой урожайностью и неприхотливостью в возделывании. И пусть кулинарному триумфу земляной груши постоянно мешал картофель, за лечебные свойства её ценили всегда. Чего только стоит его химический состав!

С ним пищеварение — всегда в порядке

Топинамбур на 16-18% состоит из полисахарида инулина — который, как и любая клетчатка, полезен для пищеварения. Его любит микрофлора в нашем кишечнике, и по этой причине он относится к пребиотикам: инулин увеличивает количество полезных бактерий в ЖКТ и угнетает рост патогенной микрофлоры. Это было доказано, например, польскими учеными в исследовании на животных.

Кроме того, клетчатка полезна ещё и тем, что впитывает воду в кишечнике, замедляя всасывание питательных веществ и увеличивая чувство сытости. А за счёт уменьшения количества еды снижается и её калорийность. Некоторые исследования показывают, что если каждый день включать в рацион дополнительные 14 граммов клетчатки, можно похудеть на 1,9 килограмм за 3,8 месяца.

В нём много полезного бора

Топинамбур — один из рекордсменов по количеству бора. В 100 граммах клубней содержится 100 миллиграммов этого микроэлемента — это 143% от суточной потребности организма. Бор необходим для укрепления мышц и костей, для нервной системы, важен и для детей в период роста. Он помогает организму усваивать магний, стимулировать выработку эстрогена, тестостерона и витамина D, а ещё способствует работе мозга, улучшая когнитивные функции.

Он помогает при сахарном диабете

Продукты с инулином — тот же топинамбур — находка для людей с сахарным диабетом. Дело в том, что инулин повышает чувствительность жировой и мышечной ткани к инсулину. В результате клетки начинают более активно перерабатывать глюкозу, и её уровень в крови снижается. Это доказали китайские учёные на опытах с грызунами, у которых была гипергликемия (то есть очень высокий уровень сахара в крови). Крысы сидели на высокожировой диете и одновременно получали инулин из клубней топинамбура. В результате у них снизилась концентрация глюкозы, уменьшился аппетит и стал уходить лишний вес.

Держит холестерин под контролем

Польские исследования на животных продемонстрировали, что включение в питание топинамбура уменьшает концентрацию холестерина и триглицеридов в крови (тоже за счет инулина). Если уровень триглицеридов (жиров) в крови увеличивается, это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с печенью и поджелудочной железой.

Кроме того, при накоплении в организме человека большого количества холестерина возрастает риск многих заболеваний. Эту тему затронули тайваньские специалисты, сделавшие интересный обзор о том, как повышенный холестерин влияет на здоровье. Главное — такие состояния приводят к появлению атеросклеротических бляшек, вызывающих ишемическую болезнь сердца, инфаркт, инсульт и хроническую ишемию головного мозга. Об этом напоминают учёные из Техасского университета.

Облегчение для печени

Ожирение печени часто проявляется как одно из осложнений сахарного диабета. Исследование японских учёных из Токийского университета показало, что топинамбур снижает вероятность развития такой патологии. Эксперимент они, правда, проводили на крысах. Животных разделили на группы: первую четыре недели кормили фруктозой, для второй стандартный рацион дополнили пищевыми добавками из топинамбура. Анализы, взятые у подопытных, показали, что фруктоза способствует повышению в крови количества глюкозы и жиров триглицеридов. Земляная груша — наоборот, помогла снизить их уровень. Так что этот корнеплод смело можно включать в питание для диабетиков! В сочетании с медикаментами, разумеется.

Топинамбур — антиоксидант

В земляной груше содержатся фенольные кислоты — природные антиоксиданты. Самое высокое содержание фенолов — в листьях. Дальше, по степени убывания, идут цветы, клубни и стебли. Китайские учёные исследовали цветы земляной груши и пришли к выводу, что в них содержатся соединения, которые нейтрализуют свободные радикалы. Свободными радикалами называют молекулы, вызывающие повышенное окисление клеток организма, что приводит к ускоренному старению и развитию сердечно-сосудистых и нейродегенеративных болезней.

Меньше крахмала — меньше калорий

Многие любители картофеля постоянно ограничивают себя в этом овоще, стараясь сохранить фигуру. Им можно предложить на замену топинамбур – он вполне заменяет картошку, а крахмала в нём в два раза меньше! Для сравнения, в картофельных клубнях содержится 18,2 грамма крахмала, а в земляной груше — 9,6 граммов. Соответственно, и калорийность у него чуть меньше — в топинамбуре 61 килокалория, в картофеле — 77 килокалорий.

Как едят земляную грушу

Съедобными считаются клубни топинамбура. В зависимости от сорта, их кожура может быть жёлтого, красного, белого, фиолетового оттенков. Мякоть у них белая и хрустящая, а после термической обработки становится нежной и сливочной, с ореховыми нотками во вкусе. По текстуре клубни близки к редису и репе, они более водянистые и менее крахмалистые чем картофель.

Готовить топинамбур можно так же, как картошку или тот же батат (кстати, в жареном виде они по вкусу очень похожи). Корнеплод можно отваривать, тушить, запекать (в мундире или обычным способом) и подавать в качестве гарнира к мясу и рыбе. Идеальное масло для запекания клубней — смесь оливкового или сливочного масла, с щепоткой розмарина и несколькими каплями бальзамического уксуса.

В сыром виде топинамбур хорош в салатах – в сочетании с морковью, свёклой, яблоком, сельдереем и зеленью. Для пикантности можно добавить в блюдо изюм, чернослив или курагу, заправив душистым оливковым маслом, настоянным на чесноке и розмарине. Прекрасно дополняет салаты с топинамбуром лимонный сок и свежий тёртый имбирь. Необычно сочетание в тёплом салате перловки, запечённого топинамбура и шпината в комбинации с фундуком и кинзой. Из клубней получаются отменные оладьи, в которые можно добавить немного кабачков, лука и чеснока. Отварную земляную грушу используют для приготовления хлеба, каш, омлетов, начинок для пиццы, пирогов, блинчиков, макарон, котлет и запеканок.

А какие аппетитные получаются супы-пюре из топинамбура, особенно если добавить к нему кабачки, тыкву и морковь! А в английской кухне, например, популярен овсяный суп на говяжьих рёбрах с шампиньонами, земляной грушей, луком и зеленью.

Из топинамбура часто делают мармелад, желе и джем – потому что в нём много необходимого для таких десертов пектина. Популярен и сироп из корнеплодов, который добавляют в диетические десерты и сладкую выпечку вместо сахара. Кроме того, клубни этого растения идут на диетический кофе и квас, а в Европе его используют в качестве сырья для алкогольных напитков.