Продукты, в которых есть скрытая соль

Что такое “скрытая соль”?

Поскольку соль отличный консервант, современная пищевая промышленность вряд ли откажется от неё при нынешних масштабах производства; но важно знать, что при перечислении ингредиентов на упаковке она упоминается не всегда.

Хлебобулочные изделия

При выпечке хлеба и булочек соль используется для увеличения эластичности клейковины. Благодаря этой добавке хлеб сохраняет форму и упругость. Кроме того, хлорид натрия (это химическое название поваренной соли) контролирует скорость брожения дрожжей и делает корочку более румяной. В 300 граммах выпечки содержится примерно 5 граммов соли — по сути, вся наша дневная норма.

Мясные деликатесы

Очень много соли в колбасах, сосисках, сардельках, ветчине, копчёном и вяленом мясе, мясных полуфабрикатах. Например, в варёной колбасе содержится от 2-2,5 граммов соли на килограмм продукции. В копчёностях её ещё больше — от 3,5 граммов, а вяленое мясо можно назвать рекордсменом по соли — там её до 8%.

В некоторых странах даже в куриные грудки и свиные корейки часто вводят солесодержащий бульон – для поддержания необходимого уровня влаги во время приготовления. Это увеличивает содержание натрия в 3-5 раз по сравнению с его средним физиологическим уровнем на 100 граммов продукта.

Молочные продукты

В литровом пакете молока – 4 грамма соли, а в 100-граммовой порции творога – около 3,2 граммов. Хлорид натрия в своём естественном виде можно найти в сметане, йогуртах, кефире и других молочных продуктах. Особенно много его в сырах. Во главе списка – камамбер, гауда, эдам, фета. И разумеется, они содержат не только “природный” хлорид натрия. Соль добавляют и в процессе приготовления сыра – для пластичности и увеличения срока годности. С учётом этого факта получается, что 100 граммов некоторых сортов полностью покрывают суточную норму соли.

Больше всего её в плавленых сырах. Отчасти это связано с тем, что плавленый сыр готовят с помощью эмульгирующих солей, (таких как фосфат натрия) и при высоких температурах, что делает продукт однородным. В общем, тем, кто намерен следить за содержанием соли в рационе, но при этом не готов отказаться от сыра, лучше отдавать предпочтение швейцарскому или моцарелле. Это сорта с низким содержанием натрия.

Консервы

Консервов без соли не бывает, иначе они быстро испортятся. Обычные рыбные консервы содержат 1-3 грамма соли на 100 граммов продукта, а солёная рыба и икра – 5-14 граммов. В средней банке тушёнки прячется до 6 г соли, если она приготовлена по ГОСТу. В 100 г шпрот – около 2,2 г соли. В кабачковой икре на ту же порцию продукта – примерно 1,5 грамма. Зато консервированная кукуруза, фасоль и зелёный горошек радуют низким содержанием хлорида натрия – до 0,5 граммов.

Замороженные продукты

Замороженные морепродукты, расфасованные по упаковкам, обычно содержат добавленную соль – а иногда и другие консерванты, тоже богатые натрием. Возьмём, например, креветки. К ним добавляют триполифосфат натрия, чтобы свести к минимуму потерю влаги при оттаивании. Зато порция замороженых креветок, продающихся на развес, содержит всего 0,1 грамма натрия (чаще всего там нет соли и добавок). Выбор очевиден!

Напитки

В томатном соке содержится от 0,5 до 3,4 граммов соли (на 100 миллилитров), а это значит, что в стакане самого солёного сока может оказаться 6,8 граммов хлорида натрия. Уже выше суточной нормы! Примерно то же самое можно сказать о других овощных соках, а также спортивных напитках.

Минеральная вода, считающаяся очень полезной, имеет солоноватый привкус, потому что в литре такой воды – 2-10 граммов соли. Но бывает и больше. Например, в «Ессентуки №17» – 14 граммов соли на литр!

Соусы

Есть, конечно, откровенно солёные соусы. Например, соус для барбекю или соевый, в котором на каждую столовую ложку – 1 грамм хлорида натрия. С ними все понятно! Но даже кажущиеся сладкими заправки тоже содержат соль. В 100 граммах кетчупа – 4 грамма соли, а в майонезе чуть меньше – около 1 грамма. Кроме того, готовые приправы (для плова, мяса, рыбы, картофеля, супов, бульонов), что неудивительно, тоже не обходятся без хлорида натрия.

Готовые завтраки

Кажется, откуда взяться лишней соли в готовых завтраках? Тем не менее, она там есть. В 100 граммах кукурузных хлопьев — 0,6-0,7 граммов хлорида натрия, а в овсяной каше из пакетика — 0,3 грамма. Соль скрывается даже в мюсли, медовых звёздочках, шоколадных шариках, глазированных колечках и подушечках с начинкой.

Природная соль в продуктах

Некоторое количество соли уже содержится в натуральных продуктах животного и растительного происхождения. Например, в 100 г свёклы или свекольной ботвы – 0,26 г, в тунце – 0,1 г, а в бананах – 0,05 г. Богаты натрием сельдерей, шпинат, репа, пекинская капуста, артишоки, морковь. Но, разумеется, концентрация соли в овощах и фруктах невелика, если сравнивать с готовой едой из магазина.

Как уменьшить количество скрытой соли в питании

Итак, около 80% соли мы получаем из готовых магазинных продуктов. Как быть? Неужели, чтобы не выходить за границы нормы, остается готовить практически всю еду самостоятельно, включая кетчуп, сыр и хлеб? Здесь уже каждый принимает решение сам. Многие просто сокращают количество магазинной еды, а соль заменяют пряными травами, специями и лимонным соком. В конце концов, есть продукты, без которых точно можно обойтись – бульонные кубики, чипсы, магазинная пицца, полуфабрикаты, лапша и супы быстрого приготовления, готовые салаты и сэндвичи.

Люди, которые не отказались от продуктов со скрытой солью, но заботятся о здоровье, выбирают еду с минимальным количеством хлорида натрия. Вместо овсянки быстрого приготовления они покупают обычный геркулес, магазинные консервированные овощи промывают холодной водой перед готовкой, а твёрдые сыры часто заменяют мягкими, поскольку в них меньше соли. Соблюдение этих несложных правил поможет снизить количество хлорида натрия в питании.

Научные исследования подтверждают, что трёхминутное промывание консервированного тунца или зернёного творога водой приводит к снижению в упомянутых продуктах содержания хлорида натрия на 80% и 63%. А вот на консервированные бобы промывание не оказало такого сильного воздействия. Но когда рассол заменили водой, содержание соли всё же снизилось на 33%.