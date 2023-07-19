ТОП-6 причин добавить субпродукты в питание

Что такое субпродукты

К субпродуктам, которые часто называют ливером, относятся внутренние органы и части туш убойных животных — печень, почки, мозг, лёгкие, желудок, сердце, языки, головы, хвосты, вымя, уши и так далее. Выражение «внутренние органы животных» слышать конечно, жутковато… но печеночный паштет, отварной язык и пирожки с ливером, тем не менее, пользуются большой популярностью. А еще — печёночные торты и оладьи; шашлыки из свиных сердечек; свиные почки в сливочном соусе или куриные желудки в остром маринаде; тушёные утиные шеи с овощами, тыква, фаршированная рубцом, солянки и рассольники с куриными потрошками...

В основном едят субпродукты коров, свиней, ягнят, кур, идеек и уток. И делят их на несколько категорий: к первой, например, относятся печень, мозг и язык. А к четвёртой, самой последней, — головы, хвосты и вымя. Печень и язык по питательной ценности не уступают мясу, а по наличию некоторых витаминов и минералов даже превосходят его. В чём же сила ливера?

Источник железа

Прежде всего, в субпродуктах много гемового железа — того самого, что содержится в тканях животных. Оно обладает высокой биодоступностью, поэтому воспринимается нашим организмом лучше, чем негемовое из растительной пищи. Дело в том, что в растениях есть вещества, которые подавляют всасывание столь полезного микроэлемента. В целом гемовое железо усваивается в среднем на 20-30%, а негемовое — на 6-15%.

К рекордсменам можно смело причислить печень. В скромной порции говяжьей печёнки весом 100 граммов содержится 6,5 миллиграммов железа, что составляет 36% от его суточной нормы.

Коллаген для кожи

Субпродукты, особенно рубец, губы, уши, вымя, хвосты и желудки, богаты белком коллагеном. Он составляет основу соединительной ткани организма — кожи, костей, хрящей и сухожилий. Коллаген укрепляет кости и кровеносные сосуды, поддерживает здоровье и красоту волос, кожи и ногтей.

С возрастом наш организм вырабатывает меньше коллагена, что приводит к сухости кожи и образованию морщин; и помочь делу могут добавки из него или регулярное употребление соответствующих продуктов. Это доказали американские дерматологи, которые опубликовали обзор 11 исследований, посвящённых здоровью женщин. Он показал, что ежедневный приём 3–10 граммов коллагена может всего за два месяца значительно улучшить состояние кожи.

Доступная форма витамина А

Витамин А необходим для полноценной работы организма. Он участвует в синтезе белков и росте клеток, играет большую роль в формировании костей и зубов, важен для поддержания зрения и иммунитета. Кроме того, витамин А — мощный антиоксидант, препятствующий старению.

В еде он представлен в двух формах — ретинол и каротиноиды. Ретинол содержится в продуктах животного происхождения и усваивается на 100%. Больше всего ретинола в печени. Растительная форма витамина А поступает в организм из каротиноидов, таких как пигмент бета-каротин. Он присутствует в овощах и фруктах жёлтого и оранжевого цвета. Проблема в том, что каротиноиды — всего лишь предшественники витамина А, они превращаются в него только в организме человека (и то, если если нет проблем с пищеварением).

Но слишком хорошо — иногда тоже нехорошо: британские исследования показали, что в печени животных слишком высока концентрация витамина А, и она вредна для беременных женщин. Избыток витамина даже может привести к порокам развития у ребёнка и мутациям ДНК! Суточная доза ретинола для будущих мам не должна превышать 3,3 миллиграммов. Для сравнения: печень телёнка содержит примерно 188 миллиграмма витамина А (на 1 килограмм продукта). В печени свиньи — 174 миллиграмма, а в куриной печени — 97 миллиграммов ретинола. Специалисты вообще советуют во время беременности воздержаться от блюд из субпродуктов.

Витамины группы B

Чем ещё ценен ливер? Он богат витаминами группы B, которые помогают обмену веществ и участвуют в работе иммунной и нервной систем. Они защищают сердце, снижают тревожность, улучшают работу мозга, укрепляют память и положительно влияют на настроение.

Больше всего в субпродуктах витамина B4 — холина. Он ценен для здоровья мозга, мышц и печени.

Недостаток холина приводит к повреждениям ДНК, что подтверждают американские исследования, в которых принимали участие мужчины и женщины от 18 до 70 лет. Добровольцы провели 10 дней на диете со здоровым уровнем холина, а затем около 40 дней питались с дефицитом этого вещества. Диагностика показала, что у испытуемых возникли проблемы с работой печени и мышц.

Есть в субпродуктах и жизненно важный для человека витамин В12. Без него начинаются проблемы с желудком и кишечником, развивается анемия и психоневрологические нарушения — от депрессии до спутанности сознания и галлюцинаций. Американские учёные исследовали на наличие витамина В12 образцы печени, почек, сердца и лёгких у коров, свиней и овец. И выяснили, что говяжьи субпродукты содержат больше витамина В12, чем свиные.

Фермент молодости коэнзим Q10

Это уникальное витаминоподобное вещество присутствует во всех клетках организма и принимает участие в образовании энергии, необходимой для работы мозга, сердца и мышц. Кроме того, коэнзим Q10 — один из сильнейших антиоксидантов, не случайно его называют ферментом молодости.

Исследования индийских медиков подтвердили, что препараты с содержанием коэнзима Q10 способны облегчить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, помочь при диабете, аллергии, мигрени и других недугах. Это вещество также повышает иммунитет и усиливает работоспособность.

В сердце (особенно говяжьем), печени, лёгких и почках —концентрация этого вещества самая высокая.

Ценный протеин

Субпродукты — источник высококачественного белка, важного для наращивания и сохранения мышечной массы. Финские исследователи наблюдали за женщинами, которые придерживаются обычного рациона, и сравнивали их с вегетарианками. Вес мышечной массы у последних был в среднем на пять килограммов меньше — при том, что количество белка в питании у обеих групп было одинаковым.

Между прочим, даже в немолодом возрасте и при малоподвижном образе жизни можно сохранить мышечную массу, если есть больше белка животного происхождения. Об этом говорит статья канадских учёных: они провели успешный эксперимент, в котором приняли участие 38 женщин в возрасте от 57 до 75 лет.

Продукты с высоким содержанием белка позволяют также быстрее восстанавливаться после серьёзных тренировок. По мнению американских исследователей, это касается, прежде всего, силовых и анаэробных упражнений (коротких тренировок с максимальным напряжением мышц).

Субпродукты как источник белка предпочтительнее ещё и потому, что в них мало калорий. Например, в отварном или тушёном говяжьем сердце 4,7 граммов жира, 28,5 граммов белка при калорийности 165 ккал. Химический состав приготовленной говяжьей печени: 5,3 граммов жира, 29 граммов белка, 191 ккал. В куриной печени содержится 4,8 граммов жира, 16,9 граммов белка и 119 ккал.