Топ-7 секретов жимолости

Удивляет необычным вкусом

Жимолость — это кустарник, который когда-то был исключительно диким растением, но впоследствии над ним изрядно потрудились селекционеры. Прелесть его в том, что оно нетребовательно в уходе и не боится суровых условий. Жимолости не страшны заморозки в период цветения: первые ягоды все равно успеют созреть к концу мая.

Число представителей семейства Жимолостные приближается к двум сотням, однако далеко не все из них съедобны. Один из таких сортов, жимолость обыкновенную, можно узнать по блестящим красным ягодкам, расположенным попарно. В народе их окрестили “волчьими ягодами” (в числе других, обманывающих своей красотой; ещё в этом списке числятся, например, белладонна, бирючина и вороний глаз). Понятно, за что им такая участь: все они ядовиты и даже в небольших количествах способны вызвать сильное отравление.

Плоды у съедобной жимолости чаще всего синего цвета, продолговатой формы, длиной около 4 см. Кожица — тонкая, с восковым налётом; мякоть — сочная и нежная, внутри мягкие косточки. Дикая ягода по размеру чуть больше красной смородины, а садовая приближается к некрупному винограду. Вкус у неё необычный: в нём есть кислинка клюквы, сладость малины и ни на что другое, пожалуй, непохожая характерная горчинка. Горечь досталась ягоде от диких сортов, привезенных с Дальнего Востока и взятых за основу для окультуривания. Примечательно, что такой ген может проявляться у плодов даже через несколько поколений.

Выведением новых сортов жимолости увлекался ещё прославленный советский биолог и селекционер Иван Мичурин. Позже над вкусовыми свойствами ягод поработали российские и канадские специалисты. У них отлично получился, например, элитный сорт Аврора: ягоды у него не просто сладкие — они обладают выразительным карамельным оттенком. А у Бакчарского великана они в длину достигают рекордных пяти сантиметров — по вкусу же похожи на чернику с лёгкой кислинкой. Сорт Золушка тоже полюбился садоводам — за сладость с земляничными нотками.

Насыщает витаминами

Все съедобные сорта жимолости содержат ударные дозы полифенолов — веществ, блокирующих окислительные процессы и улучшающих работу иммунной системы. По этому показателю она уверенно обходит клубнику с малиной и приближается к чернике, которую многие считают суперфудом.

В плодах жимолости много витамина C — больше, чем в апельсине и чёрной смородине. Есть в них и витамины группы B, витамин A, плюс полезные для здоровья желудочно-кишечного тракта пектины. Минеральный состав тоже насыщенный: калий, магний, натрий, кальций, фосфор, йод... Кроме того, многие из этих микроэлементов и витаминов образуют соединения, в которых взаимно усиливают воздействие на организм и помогают друг другу лучше усваиваться. Так, аскорбиновая кислота в комбинации с витамином P укрепляет кровеносные сосуды и делает их более эластичными. Йод и селен повышают выработку тестостерона и благоприятно сказываются на состоянии мужского здоровья. Правильное соотношение фосфора и кальция укрепляет костную ткань, снижает риск переломов и ускоряет процесс восстановления при травмах.

Обогащает антиоксидантами

В рейтинге ягод с высоким содержанием антиоксидантов давно и прочно утвердились ежевика, черника, клюква, малина и клубника — но жимолость их опережает. В ней гораздо больше тех же полифенолов, витамина C, флавоноидов, танинов, фенольных кислот. Для организма антиоксиданты делают очень многое. В первую очередь, нейтрализуют свободные радикалы, разрушающие здоровые клетки. Благодаря этому замедляются процессы преждевременного старения и снижается риск развития многих заболеваний, в том числе — онкологических.

Кроме того, антиоксиданты укрепляют иммунитет, борются с опасными бактериями, нейтрализуют негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, налаживают обменные процессы. Особенно приятен тот факт, что учёные насчитали больше всего антиоксидантов в отечественном сорте жимолости «Золушка», о котором мы уже упоминали.

Помогает сердцу и сосудам

В жимолости много витамина K — а благодаря ему лучше усваивается кальций. Это важно не только для крепких костей, но и для правильной работы кровеносной системы. Полифенолы из жимолости налаживают обменные процессы в клетках кровеносных сосудов, что помогает снижать образование холестериновых бляшек на стенках артерий. Здоровые эластичные сосуды сводят к минимуму вероятность инфаркта миокарда или ишемии даже в пожилом возрасте — правда, при условии, что нет других факторов риска.

Для хронических гипертоников свежая жимолость в рационе — тоже настоящая находка. Разумеется, в качестве дополнения к лечению, а не вместо него.

Защищает мозг

Эксперты предполагают, что жимолость полезна и для здоровья мозга — благодаря содержащимся в ней витаминам группы B. Эти вещества важны для передачи нервных импульсов от нейрона к нейрону, улучшают кровоснабжение головного мозга, а значит, и обеспечивают его кислородом — одним из главных ресурсов для нормальной работы. Кроме того, они полезны для нервной системы в целом, так как предупреждают бессонницу, и уменьшают утомляемость — а от этих факторов, в том числе, зависит качество нейронных связей.

На ягоды, содержащие витамины группы В, полезно налегать и пожилым людям — для профилактики болезней Паркинсона и Альцгеймера. Средняя порция для поддержки тонуса — примерно 100-150 граммов ягод в день.

Борется с плохими бактериями и поддерживает хорошие

У жимолости выявлены также весьма мощные антибактериальные свойства. Биоактивные соединения, которые в ней содержатся, подавляют рост стафилококков, сенной палочки и других патогенных бактерий — таких, как кокурия ризофила и кампилобактер. Первая может спровоцировать заражение крови и перитонит; вторая являются одной из самых распространенных причин пищевого отравления.

Расправляясь со зловредными микробами, жимолость одновременно помогает работе полезной кишечной микрофлоры. Это подтвердили, в частности, канадские исследователи из Университета Далхаузи: они доказали, что свежие ягоды и полученный из них сок служат отличным пребиотиком. То есть, они помогают создавать в желудочно-кишечном тракте благоприятную атмосферу для хорошего пищеварения.

Несмотря на все эти чудо-свойства, ягода сама по себе, конечно, не способна вылечить опасную инфекцию. Она принесет желаемый эффект только вместе с назначенной врачом терапией.

Разнообразит повседневный рацион

Сбор жимолости начинается в июне, а осенью отыскать её на прилавках можно в замороженном или сушеном виде. Но и такие способы заготовки позволяет сохранить немало пользы! В 100 граммах сушёных ягод, например, содержится по 3 мг витаминов В1 и В2, 30 мг витамина С, а также внушительное количество калия, кальция, магния и фосфора.

Кулинарные эксперты предлагают делать из жимолости не только морсы и варенья, но и соусы. Вот один из самых простых и быстрых вариантов: сок жимолости смешивают с винным уксусом, оливковым маслом, зернёной горчицей и капелькой мёда. Такая заправка удачно дополнит салат из кабачков, листовой зелени и красного лука, а целые ягоды пригодятся для украшения перед подачей.

Про десерты тоже не стоит забывать — из жимолости готовят ягодные смузи с яркими вкусами, нежные желе и суфле, используют её и как начинку для выпечки. Ягоды можно взбить блендером и добавить эту смесь в молоко — получится оригинальный коктейль. Листья кустарника тоже идут в дело: их сушат и заваривают чай.