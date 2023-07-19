Опасность соленых огурцов

На светлой стороне

В мире овощей свежий огурец – синоним скучной повседневности (в противовес его солёному собрату, частому гостю на праздничных вечеринках). И это обидно, потому что в свежем огурчике с грядки масса пользы! Да, он на 95% состоит из воды, но разве это плохо?

Если вы чувствуете жажду, то вы наверняка уже слегка обезвожены – а значит, пришло время пополнить запасы жидкости в организме. Чистая вода (при всей её пользе) иногда просто не вызывает энтузиазма – вот тут-то на помощь и приходят огурцы. Это вполне сносная замена паре глотков воды. Диетологи даже рекомендуют съедать несколько ломтиков овоща после напряженной тренировки или долгой физической активности.

Следить за питьевым режимом (хотя бы с помощью огурцов) очень важно: достаточное количество жидкости обеспечивает нормальный водно-солевой баланс и правильную работу всех систем организма. Кроме того, это хороший способ избавиться от головных болей, плюс профилактика хронических инфекций, в том числе – мочевыводящих путей.

Витамины, минералы и клетчатка

Средней величины сырой огурец содержит всего 30 килокалорий, ноль процентов жира, 3 грамма белка и 6 граммов углеводов. А вот что у нас с основными витаминами и минералами:

● Витамин С: 10% рекомендуемой суточной нормы

● Витамин К: 57% суточной нормы

● Магний: 9% от суточной нормы

● Калий: 12% от суточной нормы

● Марганец: 9% от суточной нормы.

И не забываем приплюсовать сюда как минимум 2 грамма клетчатки! Для максимального её количества диетологи рекомендуют есть огурцы вместе с кожурой. Выгода получится далеко идущая: улучшение пищеварения и в итоге – хорошее самочувствие. Но это, конечно, ещё не всё. В список полезных свойств можно добавить терапевтический потенциал огурца – о нём рассказывают, например, индийские фармацевты из Джадавпурского университета. В Индии, оказывается, этот овощ с древних времен используют в народной медицине. Целители считают, что он помогает бороться с диабетом, оказывает очищающее действие на организм, успокаивает раздражённую кожу и лечит солнечные ожоги.

Зелёные или в полосочку?

Есть такой миф, что если огурец тёмно-зелёный, то в нём много нитратов. А поскольку это вредно — лучше выбирать полосатые. Эксперты негодуют: конечно, это неправда! На окраске плода количество нитратов никак не отражается. Цвет зависит всего лишь от сорта – и как ни перекармливай удобрениями, на внешность обитателей грядки лишняя химия не повлияет. Сами нитраты тоже вредны только в повышенных дозах, а для умеренного подкорма порой даже необходимы. Если же переборщить с азотными удобрениями, растение не успеет их переработать и отложит “про запас”.

Ещё одно досужее мнение о “нитратных огурцах” касается их происхождения: гуру ЗОЖа из интернета утверждают, что фермерские овощи с этой точки зрения безопасней. Но профессиональные селекционеры и по этому поводу выступают с разоблачениями: удобрения на массовом производстве – это ещё и вопрос экономики. Производителю попросту невыгодно сыпать лишнего, потому что это деньги – так что там всё рассчитано до миллиграммов. А вот в частном хозяйстве – как повезёт.

Гладкие или пупырчатые?

Когда мы приходим в магазин или на рынок, мы “покупаем глазами”. И у нас в стране почему-то принято считать огурцы с бугорчатой кожицей более вкусными, чем с гладкой. А в Европе и в Азии – всё наоборот. Может быть, потому, что они предпочитают их есть в свежем виде? Ведь если говорить о питательности, разницы между двумя видами практически никакой… зато для засолки именно наш, российский выбор – более правильный. Потому что пупырышки помогают соли проникать внутрь!

Ну и раз уж речь зашла о выборе: при покупке магазинной банки с соленьями предпочтительнее остановиться на той, что подороже. Дело в том, что качество огурцов очень сильно зависит от их размера. Эталоном являются огурчики, длина которых не превышает 12 см. В таких плодах, как правило, ещё не завязались семена – и благодаря своей однородной консистенции они получаются более вкусными и хрустящими. Но и цена у них обычно выше, чем у остальных.

На тёмной стороне

Сколько раз мы с коллегами из “Живой еды” наблюдали, как люди в столовой тянулись за солонкой и досаливали еду – сразу, даже не попробовав... Привычка! Довольно вредная, как говорят нам многочисленные научные работы. Они связывают повышенное потребление соли с риском – ни много ни мало – инсульта, инфаркта и рака желудка! Самое неприятное, что в опасности все мы – даже те из нас, кто не имеет привычки хвататься за солонку раньше, чем за ложку. Соль прячется повсюду, в самых неожиданных местах!

Понятно, что мы ожидаем её встретить, когда покупаем солёненькие огурчики в качестве закуски. Так может, лучше делать это пореже?

Потому что в самых обычных продуктах, которые мы потребляем каждый день, очень много скрытой соли, количество которой у нас не принято указывать на этикетках. В литре молока – 4 грамма (чайная ложка), и это как раз столько, сколько рекомендуют врачи в качестве суточной нормы. Эту дозу также можно полностью перекрыть 200 граммами сыра, а наполовину – съев в обед 2-3 кусочка хлеба. Неудивительно, что мы таким образом получаем жуткий передоз, и даже не подозреваем об этом!

Врачи уже давно догадывались, что подобные излишества как-то связаны с кровяным давлением: первым такое предположение высказал автор древнего китайского учебника по медицине чуть ли не в 2500 году до нашей эры. Но в те времена (и сотни лет после них) соль была в жутком дефиците: никто не мог себе позволить сыпать её, не глядя. Не то, что мы сейчас: у нас в любой общественной столовой, кафе или ресторане чуть ли не обязательный атрибут – солонка на столе. Соль дешёвая, её никому не жалко.

И вот он – результат! В последние годы медики фиксируют не просто рост количества инсультов – больше становится молодых пациентов, с одним из самых неприятных вариантов болезни — геморрагическим. Это когда один из сосудов мозга разрывается, заливает кровью всё вокруг и перестаёт снабжать кислородом большой участок нервной ткани... которая, если не вмешаться быстро и не сделать операцию, может умереть, утащив за собой на тот свет и владельца.

Тёмное наследие – долой!

В общем, наш вывод неутешителен. Ничего полезного — кроме кратковременного удовольствия — в солёных огурцах нет; а вреда в виде соли, сахара и уксуса — предостаточно. Да, раньше с помощью таких консервов люди обеспечивали себя зимой хоть какой-то клетчаткой и минимальным набором витаминов. Но сейчас, когда в магазине круглый год можно найти что-нибудь свежее, огуречные соленья и маринады должны окончательно перейти в разряд праздничных блюд, употребляемых редко и помалу.

Первый шаг в правильном направлении – заменить их хотя бы на малосольные огурцы. А лучше перейти на светлую сторону, к свежим овощам! Потому что свежий огурец — это не просто минимальный набор белков, жиров и углеводов. Это ещё и каротин, витамины B, C и PP, залежи калия и магния, макро и микроэлементы – и все вместе они превращают огуречную воду в живительную влагу.