ТОП-5 продуктов для здоровья почек

Клюква

Клюкву называют северным лимоном за высокое содержание витамина C и антиоксидантов. Среди них особо ценны кверцетин и пеонидин, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний. Пионидин используется в пищевой промышленности в качестве красителя, но больше интересен учёным своими противовоспалительными свойствами.

Для нормальной работы почек и всей выделительной системы клюква тоже полезна, недаром её экстракт добавляют в препараты для выведения почечных камней. Наука подтверждает и тот факт, что свежая ягода и морсы из неё помогает бороться с циститом. Активные вещества в их составе подавляют рост бактерий на слизистой, поэтому регулярное употребление клюквы уменьшает вероятность инфекций мочевого пузыря.

Кроме того, клюквенный сок полезно пить в целях профилактики кариеса и стоматита – правда, здесь следует проявлять осторожность, поскольку содержащиеся в ягоде кислоты вредны для зубной эмали. Можно, конечно, для страховки почаще чистить зубы — но вообще, любые ягодные соки стоматологи советуют пить через соломинку.

Сезон клюквы достигает пика как раз в сентябре, и диетологи рекомендуют есть её почаще. Полезна будет и квашеная капуста с клюквой — кстати, здесь ягода играет роль натурального консерванта. Ещё можно сделать универсальный соус к мясу, птице и рыбе. Для этого клюкву перетирают, уваривают до густой однородной массы, добавляют мёд, корицу, кардамон и гвоздику.

Оливковое масло

В этом продукте содержится олеиновая кислота, которая помогает кровеносным сосудам оставаться эластичными и прочными, снижает уровень “плохого” холестерина и нормализует давление. Вот почему те, кто регулярно употребляет оливковое масло, меньше подвержены риску инфаркта и инсульта.

Олеиновая кислота также благотворно сказывается на состоянии мочевыделительной системы. Исследования испанских учёных подтверждают, что она угнетает рост бактерий, вызывающих воспаления. Оливковое масло полезно включать в рацион и при аутоиммунном заболевании почек — гломерулонефрите. Он бьет «по всем фронтам» и часто сопровождается острой болью в пояснице, быстрой утомляемостью, жаром, тошнотой, отёками и скачущим давлением.

Главный плюс оливкового масла – его можно добавлять во многие блюда. Например, не только заправлять им салаты и овощные гарниры, но и использовать для жарки. А раз так, то оливковое масло можно применять и в домашней выпечке. Кстати, хлеб, приготовленный с его добавлением, хранится дольше обычного. Оливковое масло хорошо работает и в соусах. Самый яркий пример – итальянский песто с измельчёнными кедровыми орешками, базиликом и тёртым пармезаном.

Рукола

Рукола — близкая родственница капусты, редьки, хрена и горчицы. Этим и объясняется её насыщенный пряный вкус с горчинкой. В Италии это растение известно со времен Римской империи — там оно считалось афродизиаком, из-за чего в средние века руколу было запрещено выращивать в монастырях. Древние египтяне тоже готовили из этой травы напиток для мужской силы, а королева Елизавета I, говорят, требовала добавлять её чуть ли не в каждое кушанье.

Рукола богата природными нитратами — и как ни странно, это хорошо! Например, британские учёные из Исследовательского института Уильяма Харви выяснили, что естественные нитраты в листовой зелени образуют соединения, которые расширяют кровеносные сосуды, нормализуют давление и улучшают работу сердца. К тому же, нитраты помогают лучше усваиваться витамину C – а его, как и других полезных веществ, в руколе немало! Например, витамин K – в 100 граммах его содержится, практически, суточная норма. В сочетании с калием, цинком и магнием он поддерживает в тонусе мышечную ткань почек, что позволяет им эффективнее справляться с нагрузками. Кроме того, в этих зелёных листочках есть витамины группы В, витамин Е и бета-каротин, антиоксиданты лютеин и зеаксантин.

В свежем виде рукола — популярный ингредиент для салатов. Она хорошо сочетается с курицей, говяжьим языком, красной рыбой, томатами, жареными грибами, моцареллой, манго и свежим инжиром. Вот только горьковатый вкус этой зелени нравится далеко не всем. Сбалансировать его помогут разные заправки. Один из вариантов — смешать оливковое масло с небольшим количеством соевого соуса и капелькой мёда. Кстати, из самой руколы тоже можно сделать соус. Для этого зелень нужно измельчить в блендере вместе с грецкими орехами и нежирным мягким сыром.

Ананас

Ананас содержит ударные дозы витамина C — больше, чем две суточные нормы. В нём также есть витамины A, B1, B2, B3 и K, магний, кальций, цинк и селен. Поклонники похудательных диет любят ананас за фермент бромелайн, который якобы нещадно сжигает жиры. На самом деле это не совсем так — он действительно расщепляет, но только белки! Впрочем, его особая ценность заключается в другом: как оказалось, бромелайн помогает разжижать тромбы и нейтрализовывать канцерогены.

Научные исследования показали, что активные вещества в составе ананаса уменьшают воспалительные процессы и проявляют антиоксидантную активность. Всё это полезно и для здоровья почек, поскольку помогает облегчить их работу.

Почти 90% ананасов в наши края приезжают из Коста-Рики. Пережить долгое путешествие способны только недозрелые плоды, которые сначала промывают в хлорированной воде, а затем покрывают тонким слоем воска — и отправляют поспевать в дороге. Так как же отыскать среди них тот, что уже дошёл до нужной кондиции? Признаки такие: плотная кожура ровного желтоватого или зеленоватого оттенка без следов плесени и коричневых пятен. Нижняя часть должна быть сухой, плотной и чистой. Верхушка – крепкой и без пожухших листьев.

Чаще всего мы едим этот фрукт в свежем виде, но его можно добавлять и в салаты. Например, в гавайский — с ветчиной, сладким перцем, тёртым пармезаном и заправкой на основе оливкового масла и бальзамического уксуса. Во Вьетнаме готовят суп из рыбы зубатки, в который обязательно кладут кубики свежего ананаса. Со свининой и курицей он тоже гармонирует, особенно если запечь мясо в духовке под сырной корочкой.

Чеснок

Чеснок — один из самых неоднозначных продуктов. Одни верят в его способность за считанные часы излечить простуду, другие всерьёз полагают, что токсины в его составе… разрушают мозг! Как обстоят дела на самом деле?

При лечении и профилактике респираторных заболеваний чеснок действительно может быть полезен (разумеется, как дополнение к лекарствам, а не вместо их). Его фитонциды и эфирные масла нейтрализуют патогенные бактерии и вирусы. Это подтверждает исследование, участников которого разделили на несколько групп: и те из них, кто регулярно употреблял чеснок, заболевали простудой в три раза реже остальных! Иммунитет этот овощ тоже укрепляет — ведь в нём содержатся цинк, магний, йод, селен, медь, полифенолы и витамины.

Антипаразитарное действие чеснока также доказано — правда, пока только на опытах с мышами и рыбками гуппи. Что касается вреда для мозга, то научных подтверждений этой гипотезы, разумеется. нет. Напротив, пакистанские учёные обнаружили, что биоактивные вещества в этом луковичном овоще улучшают память, внимание и стимулируют работу нейронов при болезни Альцгеймера. Для выделительной системы чеснок тоже полезен. Иранские учёные из Университета медицинских наук Исфахана пришли к выводу, что он препятствует развитию диабетической нефропатии почек. Это опасное заболевание не только угнетает их функции, но и тесно связано с диабетом II типа.

Многие на дух не переносят вкус и запах чеснока. Как же употреблять его в пищу? Сочетать с лимоном, свежей зеленью, листовым салатом и мятой — все эти продукты маскируют едкий запах. При термической обработке он тоже ощущается не так явно. Плюс, если запечь чеснок в духовке, он станет мягким и приобретёт приятный пикантный вкус без резкого аромата. В таком виде его можно подавать к мясу или намазывать на хлеб как паштет.