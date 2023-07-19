Такая разная капуста: белокочанная, цветная, савойская, брюссельская

Масса пользы, мало калорий

Разнообразие видов и сортов капусты просто поражает! Цветная, савойская, брюссельская, пекинская, брокколи, кольраби! Этот широкий ассортимент не даст заскучать самому привередливому кулинару — если учесть к тому же, что капусту можно варить, тушить или жарить, а также квасить, мариновать или есть свежей в салатах.

Любая капуста — это минимум калорий. Например, в 100 граммах белокочанной — всего 30 килокалорий, а в пекинской — вообще 16. А сколько пользы! Во-первых, все виды содержат внушительное количество пищевых волокон, которые отлично очищают организм и кормят полезные бактерии в нашем кишечнике. Во-вторых, в капусте есть вещество под названием S-метилметионин. Иногда его называют витамином U, от слова «ulcus» (язва), которую он помогает лечить. Как на слизистой желудочно-кишечного тракта, так и в ротовой полости он действует как ранозаживляющее — то есть, народные рецепты, в которых рекомендуют при стоматите полоскать рот капустным соком, имеют под собой веские основания.

Витамины, и не только

Во всех сортах капусты много витамина К, необходимого для свертывания крови. Если плохо заживают раны — это организм сигнализирует о его недостатке. Кроме того, этот витамин играет важную роль в поддержании здоровья костей, особенно у пожилых людей. Больше всего К — в белокочанной капусте, брокколи и брюссельской капусте, которая лидирует содержанию еще одного «капустного» витамина — С. Она содержит его в два раза больше, чем цитрусовые, в 1,5 раза больше, чем киви — а мы ведь привыкли считать их основными источниками аскорбиновой кислоты!

В капусте есть еще два важных вещества — лютеин и зеаксантин, они работают как светофильтры, защищающие сетчатку глаза. Чем ярче цвет капусты — тем их больше! А вот антоцианы — антиоксиданты, которые окрашивают краснокочанную капусту — укрепляют сосуды и защищают сердечную мышцу.

Лекарство от многих болезней

Понятно, что не существует отдельных «суперпродуктов», которые могут предотвратить серьёзные недуги, а некоторые факторы риска никак не связаны с питанием… но есть доказательства, что капуста обладает важным оружием против онкологических заболеваний под названием сульфорафан. Он также известен тем, что может снижать риск сердечно-сосудистых проблем, помогать при остеопорозе и плюс ко всему убивает коварную бактерию Хеликобактер пилори — виновницу язвы. Признаки заражения — это боль или дискомфорт в области живота; тяжесть в желудке после еды; снижение аппетита, тошнота и рвота. Если страдаете от такого — срочно к врачу!

Но и это ещё не всё. Исследования показали, что сульфорафан может играть роль в нейтрализации переносимых по воздуху токсинов — таких, как сигаретный дым!

Профессор Дороти Патак из Университета штата Мичиган изучает эффекты разных капуст уже более 30 лет. Когда-то она заметила, что у женщин в Польше реже, чем во многих других странах, встречается рак груди. Но это вряд ли гены — в США эмигрантки из Польши болеют наравне с другими. Объяснение оказалось таким: в Америке не едят так много капусты, как в Польше, где она (в том числе квашеная) является неотъемлемой частью национальной кухни. Съедают её в среднем 14 кг в год против 4 — в США! Дальнейшие исследования показали, что капуста (особенно брокколи) против рака тем эффективнее, чем меньше подверглась термообработке. То есть лучше всего свежая, или в крайнем случае слегка обжаренная, быстро сваренная... но ни в коем случае не долго тушеная капуста.

Брокколи и брюссельская

Эти виды капусты врачи рекомендуют включать в свой рацион многим пациентам. Они, например, способны снижать уровень холестерина в крови и полезны для здоровья сердца.

Об этом рассказали в своей научной публикации американские медики. Исследователи сравнивали способность разных видов капуст связывать желчные кислоты (этот процесс важен потому, что снижает риск сердечных заболеваний и рака). Для этих целей, разумеется, существуют специальные препараты — например, холестирамин. Так вот, связывание желчных кислот в пересчете на сухое вещество составляло для брокколи — 10% и для брюссельской капусты — 8%, если принять за 100% мощность воздействия фармакологии. При этом особенно хорошо овощи работали в том случае, когда их готовили недолго и на пару.

Цветная и савойская

Цветная капуста в последние годы завоевала особую кулинарную славу, поскольку её используют как гарнир и альтернативу рису, подают в качестве «стейков» или добавляют в жаркое… Этот овощ едят сырым, приготовленным на пару и растёртым в пюре, а ещё, конечно, жарят. В этом виде капусты (при всего 24 килокалориях на 100 граммов) содержится 202 мг калия, 14 мг кальция, 44 мкг фолиевой кислоты и 45 мг витамина С. И сульфорафан в ней тоже имеется! Так что если вам не удалось подружиться с брокколи, никогда не поздно перейти на цветную. Ее можно приготовить на пару, затем отправить в духовку (прямо так, с листьями) — а потом съесть её целиком, добавив масло и соль.

А вот савойская капуста, также известная как курчавая, годится преимущественно в суп или овощное рагу. Есть сырой — не лучшая идея, поскольку листья у неё довольно жесткие. Калорий в ней ещё меньше, чем в цветной — всего 19. При этом даже небольшой размер порции обеспечит едока внушительной дозой полезных веществ: витаминами К, С, В9 и В6, плюс кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк и селен.

И, пожалуй, главное, что касается готовки: у всех видов этого обширного семейства есть одно но. Диетологи уверены, что чем дольше блюда из него готовятся — тем хуже.