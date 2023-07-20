Скошенная трава - отличное средство от недугов дачных растений

Траву заливают водой. После состав кипятят и держат на огне в течение 30 минут.
Затем отвар разбавляют водой из расчета 1:3 и применяют для обработки плодовых деревьев и кустарников (яблони, смородины, крыжовника).
Такая профилактика осуществляется 1 раз в 14 дней.
Отвар на основе сухой травы использовать также в борьбе с вредными насекомыми (личинками клопов, тлей или листогрызущими гусеницами).
Приготовленное средство можно использовать на протяжении 3 месяцев.
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