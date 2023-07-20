Комплексная подкормка для помидоров во второй половине лета - все, что нужно любимым овощам для полноценного развития

Дачники используют в это время жидкие составы, где практически нет азота.

Целью таких действий является восполнение недостатка питательных веществ, укрепление завязей, наращивание массы, ускорение созревания томатов.

Для этого нужны зола, борная кислота и йод.

Древесные остатки в количестве 2 л заливают 5 л кипятка. Состав остужают, доводя чистой жидкостью до объема в 10 л.

Далее туда же добавляют 30 капель антисептического средства и пол маленькой ложки борной кислоты.

Раствор настаивают 24 часа, затем разводят водой 1:10 и обрабатывают овощи, поместив настой в распылитель.