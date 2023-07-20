Самбурская объяснила, почему так защищала свой телефон от грабителя

09:51 2023-07-20

Настасья Самбурская не дала преступнику завладеть своим телефоном, ведь в нем, как выразилась актриса, вся ее жизнь. По всей видимости, грабитель пожалел, что напал на такую смелую красавицу.

Настасья Самбурская искусала злоумышленника, который напал на нее и хотел ограбить. Встретив такое сопротивление преступник, поджав хвост, бросился наутек.

Знаменитость объяснила свой отпор тем, что не могла допустить ситуации, чтобы ее мобильник попал в чужие руки. Звезда назвала гаджет устройством, где содержится "вся ее жизнь".

Там есть личная информация, фотографии, видео - в общем все не для посторонних глаз.

Сведениями о том, как сражалась с грабителем, Настасья поделилась в рамках светского премьерного показа многосерийной картины "Макс и Гусь", в которой сыграла одного из главных персонажей.

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