Самбурская объяснила, почему так защищала свой телефон от грабителя

Настасья Самбурская искусала злоумышленника, который напал на нее и хотел ограбить. Встретив такое сопротивление преступник, поджав хвост, бросился наутек.

Знаменитость объяснила свой отпор тем, что не могла допустить ситуации, чтобы ее мобильник попал в чужие руки. Звезда назвала гаджет устройством, где содержится "вся ее жизнь".

Там есть личная информация, фотографии, видео - в общем все не для посторонних глаз.

Сведениями о том, как сражалась с грабителем, Настасья поделилась в рамках светского премьерного показа многосерийной картины "Макс и Гусь", в которой сыграла одного из главных персонажей.