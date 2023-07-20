Гортензия будет очень щедро цвести, если подкормить ее удобрением на основе хлеба

Хлеб - средство, которое поможет богато цвести такой культуре, как гортензия.

Для этих целей сходятся сухари, черствый продукт, который есть уж точно никто не будет.

Таким сырьем необходимо заполнить 1/3 большого ведра.

Еще треть заполняют сорняками, предварительно порубив их.

Далее состав заливают водой, накрывают крышкой и настаивают на протяжении 7 дней, добившись, чтобы раствор забродил.

Настой непосредственно перед применением процеживают и разбавляют водой 1:5.