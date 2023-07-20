Daily Telegraph: около 700 тысяч британцев не смогли получить медпомощь из-за забастовки врачей

Сообщается, что в стране были отменены около 700 тысяч приемов пациентов за последние восемь месяцев.

Во время пятидневной забастовки врачей-интернов, которая завершилась 18 июля, медицинской помощи лишились около 102 тыс. британцев, включая пациентов в стационарах.

Британский профессор Стивен Поуис утверждает, что такие данный подтверждают значительное негативное влияние забастовок медиков на население.

Он полагает, что на самом деле количество людей, не получивших медицинскую помощь, значительно выше, чем по официальной статистике.

Это объясняется тем, что некоторые учреждения не записывают пациентов на прием к врачу в периоды забастовок.