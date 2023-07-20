Приемный сын Сергея Зверева работает строителем в Подмосковье

В настоящее время приемный сын Сергея Зверева трудится на стройке в российском городе Краснознаменск (Подмосковье), о чем наследник стилиста сообщил в интервью StarHit.

Младший Сергей Зверев расстался со своей девушкой и в настоящее время живет один. В дальнейшем он намерен перебраться в столицу.

В 2020 году наследник стилиста серьезно поссорился с отцом и тот выписал его со своей жилплощади. В дальнейшем они помирились и контактируют по телефону и в интернете.

Известно, что парикмахер с именем устраивал сына в клуб диджеем, но тот долго на этой работе не продержался.