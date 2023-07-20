Удобрение, вносимое до конца июля, для получения урожая крупных и сочных перцев

Во второй половине июля особо полезным для перцев будет питание на основе борной кислоты.
2 гр. средства растворяют в большом ведре воды и вносят на грядку с овощами однократно.
Такой раствор лучше распылять. Для подобной процедуры нужен сухой безветренный день. Такую обработку производят в вечерние часы.
Эксперты предупреждают, что в данное время нельзя подкармливать культуру органикой, золой, нашатырем, дрожжами.
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