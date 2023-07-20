Лукашенко утвердил закон о мерах против недружественных стран

Данный документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он устанавливает принципы и порядок применения ограничительных мер Беларусью для защиты своих прав, свобод и законных интересов, а также преодоления препятствий, созданных недружественными действиями других стран в отношении Беларуси.

Под недружественными действиями понимаются дискриминационные меры, которые направлены против национальных интересов и безопасности страны, её территориальной целостности, а также политической и экономической стабильности.