Тодоренко пожаловалась, что сильно поправилась во время отдыха в Турции

Отпуск для фигуры Регины Тодоренко не прошел бесследно, ведь она набрала лишние килограммы да столько, что не может влезть в свою одежду.

Ведущая признается, что, остановившись в турецком отеле, где в часы питания организован шведский стол, молотила все подряд.

Знаменитость пообещала, что, вернувшись домой, займется своим телом вплотную.

Не только лишний вес беспокоит звезду экрана, но и кожа, состояние которой оставляет желать лучшего.

Поклонники, как водится, заподозрили Тодоренко в беременности. Время покажет!