Лучшие подкормки для огурцов в середине лета для увеличения периода плодоношения

Речь пойдет о грамотном поливе и правильном питании огурцов.

До появления цветов огуречные кусты поливать нужно дважды в неделю. Далее - 1 раз в 5 дней.

Появление завязей - сигнал для того, что полив осуществляется чаще - 3 раза в 7 дней.

Также огурцам для плодоношения нужно особое питание на основе фосфора, калия и других микроэлементов.

Тут подойдет раствор нитрофоски, который готовится из 1 ст. л. средства и 10 л воды. Под каждый куст нужно вылить пол-литра такого состава.

Пожелтевшие листья (которые подлежат удалению) в августе - знак для внесения другого питания. Нужен раствор из суперфосфата и сульфата кальция (1 ст. л. на большое ведро воды).