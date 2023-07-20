Турция готовится к мощному землетрясению, принимая необходимые меры в Стамбуле

В среду министром экологии и градостроительства было сделано предупреждение о том, что по сейсмической угрозе Стамбул входит в число десяти самых опасных городов мира. Мехмет Озхасеки сообщил, что полтора миллиона построек расположены в зоне риска, 600 зданий находятся в районе особо высокого риска.

Если прогнозы сейсмологов окажутся верными, произойдет разрушение одновременно почти 90 000 зданий, также около 260 000 построек будут сильно повреждены и не смогут использоваться в качестве жилья. В итоге во временном убежище будут нуждаться 4,5 млн горожан.